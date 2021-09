Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: Ήττα στο Μονακό

Ιστορική νίκη για τους Μονεγάσκους απέναντι στο “τριφύλλι”, που έκανε άσχημο “ποδαρικό” στη φετινή διοργάνωση.

Με το... αριστερό μπήκε ο Παναθηναϊκός στην εφετινή Euroleague, χαρίζοντας στη Μονακό μία ιστορική νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε με το μάλλον τιμητικό 75-63 στο «Salle Gaston Medecin», προβληματίζοντας στο κομμάτι της δημιουργίας (7ασ.) και της ευστοχίας από τα 6.75 (4/20 τρίποντα).

Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη έχασε από τα πρώτα λεπτά την επαφή με τη Μονακό και με εξαίρεση κάποιες προσπάθειες του αρχηγού της, Ιωάννη Παπαπέτρου (16π.), οι υπόλοιποι «πράσινοι» κινήθηκαν κάτω του μετρίου...

Κορυφαίος της πρωτάρας στην Euroleague, ο Ντανίλο Άντζουσιτς (17π., 4/4τρ.), ο οποίος είχε άξιους συμπαραστάτες τους Μάικ Τζέιμς (11π.), Πάρις Λι (10π.), Ντονάτας Μοτιεγιούνας (10π.) και Ντόντα Χαλ (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 38-28, 56-44, 75-63

