Γλυπτά Παρθενώνα: Ψήφισμα της Unesco για επιστροφή τους

Το ψήφισμα της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Unesco για την αλλαγή στάσης του Ηνωμένου Βασιλείου στο θέμα της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα.

Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες της 22ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Unesco, για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Xώρες Προέλευσης (ICPRCP). Ένα από τα κύρια θέματα, στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, ήταν το ζήτημα της Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα (Ελλάδα κατά Ηνωμένου Βασιλείου), το οποίο εντάσσεται σταθερά στην ατζέντα της, από το 1984, όταν τέθηκε για πρώτη φορά από τη Μελίνα Μερκούρη.

Η Επιτροπή για πρώτη φορά φέτος, πέραν της Σύστασης (Recommentation), την οποία παγίως υιοθετεί για το θέμα, ψήφισε ομόφωνα ένα επιπλέον κείμενο που είναι Απόφαση (Decision 22 COM 17), αποκλειστικά στοχευμένη στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Διακυβερνητικής Επιτροπής, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το αίτημα της Ελλάδας για την οριστική επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, τίθεται ανελλιπώς στην ημερήσια διάταξη των Συνόδων της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Unesco, για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Xώρες Προέλευσης (ICPRCP), από το 1984, όταν ετέθη για πρώτη φορά από την Μελίνα Μερκούρη, ως σήμερα.

Στην 22η Σύνοδο, η οποία ολοκληρώθηκε, χθες το βράδυ, η Ελλάδα πέτυχε παράλληλα με την έκδοση της Σύστασης -στην οποία γίνεται αναφορά στις κακές συνθήκες έκθεσης των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο- την έκδοση, για πρώτη φορά, Απόφασης της Διακυβερνητικής Επιτροπής που αφορά ειδικά στο θέμα της επιστροφής των Παρθενωνείων Γλυπτών.

Η Επιτροπή καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει την στάση του και να συνομιλήσει με την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι το θέμα έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα -σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει η βρετανική πλευρά ότι η υπόθεση αφορά στο Βρετανικό Μουσείο- και κυρίως ότι η Ελλάδα διεκδικεί δικαίως και νομίμως την Επιστροφή των Γλυπτών στη γενέθλια γη. Και τα δύο κείμενα, της Σύστασης και της Απόφασης, αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην καθ/ όλα νόμιμη διεκδίκηση της χώρας μας.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας, όπως και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας στην UNESCO, που με ιδιαίτερη αφοσίωση στον στόχο της οριστικής επιστροφής των Γλυπτών, εργάστηκαν συστηματικά και πέτυχαν το συγκεκριμένο εξαιρετικά θετικό αποτέλεσμα».

Η προστιθέμενη αξία της Απόφασης έγκειται στο ότι η Επιτροπή εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η επίλυση του ζητήματος παραμένει εκκρεμής, λόγω της στάσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει την στάση του και να προσέλθει σε καλόπιστο διάλογο με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά τον διακυβερνητικό χαρακτήρα της διαφοράς.

Αντίστοιχα, στο κείμενο της Σύστασης αποτυπώνεται μεταξύ άλλων η ανησυχία της Επιτροπής για το γεγονός ότι η Duveen Gallery, στο Βρετανικό Μουσείο, στην οποία εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι κλειστή για το κοινό, εξαιτίας των επιβεβλημένων εργασιών αποκατάστασης των φθορών της.

Το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα υποστηρίχθηκε σθεναρά από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

Στην 22η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από πλευράς ΥΠΠΟΑ από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργιο Διδασκάλου, τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης Νικόλαο Σταμπολίδη, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου.

Από πλευράς ΥΠΕΞ από τη Νομική Σύμβουλο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Άρτεμη Παπαθανασίου.

