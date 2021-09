Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: Δεν “λύγισε” τη Σλόβαν Μπρατισλάβας (βίντεο)

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των Σλοβάκων.

Δεν κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες του ο ΠΑΟΚ και αφού έδωσε περιθώρια στην μαχητική Σλόβαν Μπρατισλάβας, περιορίστηκε στην ισοπαλία μαζί της στο δεύτερο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Europa Conference League.

Ο ΠΑΟΚ έχοντας σαφή εδαφική υπέροχή και κατοχή της μπάλας αναζήτησε τη νίκη αλλά περιορίστηκε μόνο στο ένα γκολ που σημείωσε πριν το κλείσιμο του δεκαλέπτου ο Άκπομ.

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ τον αγώνα και στο 9' πήρε προβάδισμα. Από “ζυγισμένη” σέντρα του Λούκας Τέϊλορ, ο Τσούμπα Άκπομ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα σλοβακικά δίχτυα για να ανοίξει το σκορ έτσι πρόωρα για τον “Δικέφαλο του Βορρά”.

Το γρήγορο γκολ δεν εξασφάλισε όμως ηρεμία στον ΠΑΟΚ που στο 14' δέχτηκε επίσης σύντομα την ισοφάριση. Ο Αντρέ Γκριν, μετά από πρώτη απόκρουση του Πασχαλάκη σε σουτ του Χέντι, και στην επαναφορά της μπάλας την έστειλε στα ελληνικά δίχτυα για το 1-1.

Η ισοφάριση έφερε αναπόφευκτα και την ψυχρολουσία στο ελληνικό “στρατόπεδο” που όμως δεν διατηρήθηκε. Στο 16΄ και σε γρήγορη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, ο Σβαμπ αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Η Σλόβαν, ομάδα με αθλητικό προφίλ και καλογυμνασμένους παίκτες, έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ στο 44' αλλά ο Πασχαλάκης με έγκαιρη επέμβαση έπεσε στα ίδια του Ντράζιτς και γλύτωσε με κόρνερ την παραβίαση της εστίας του.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν με επιθετική διάθεση ώς το τέλος του ημιχρόνου να βρουν διαδρόμους στην αντίπαλη περιοχή χωρίς επιτυχία, ακόμα και όταν μετά τα μισά του 45λέπτου ο Λουτσέσκου μετέθεσε αμοιβαία τους δυο πλάγιους επιθετικούς Ζίφκοβιτς και Μιτρίτσα προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικότεροι απέναντι στην καλή άμυνα της Σλόβαν.

Η Σλόβαν αν και δεν μπόρεσε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας, (65-35% για τον ΠΑΟΚ), είχε μια καλή αμυντική οργάνωση και παραγωγικό κέντρο που αναχαίτιζε τις επιθετικές πρωτοβουλίες των Θεσσαλονικέων.

Στην επανάληψη η Σλόβαν έγινε πιο απαιτητική και ταυτόχρονα πιο επιθετική. Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να καλύψει την έλλειψη οργανωτή με την είσοδο του Μπίσεσβαρ πριν φτάσει ο αγώνας στο 60' και το παιχνίδι εξελίσσονταν με αμφίρροπη εξέλιξη.

Ο ΠΑΟΚ, με την είσοδο και των Βιεϊρίνια Κούρτιτς, έγινε πιο απειλητικός και στο 72' από πάσα του Μπίσεσβαρ, ο Μιτρίτσα βρέθηκε σε θέση βολής αλλά το σουτ που έστειλε ήταν ελάχιστα άστοχο.

Στο 84' και μετά την ολοκλήρωση όλων των αλλαγών η Σλόβαν έχασε μοναδική ευκαιρία για δεύτερο γκολ όταν ο Μραζ, μπροστά στον Πασχαλάκη δεν κατάφερε να πλασάρει τον Πασχαλάκη που από ένστικτο έσωσε την εστία του.

Έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να αδυνατεί να κάνει το ζητούμενο που ήταν απλά μια νίκη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σίντκλεϊ (68' Βιεϊρίνια), Μιχάι, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Εσίτι, Σβαμπ (68' Κούρτιτς), Ντάγκλας (59' Μπίσεσβαρ), Μιτρίτσα (74' Κωνσταντέλιας), Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Άκπομ (74΄ Σφιντέρσκι).

Σλόβαν (Βλαντιμίρ Βάϊς): Τσόβαν, Πάουσεκ, Μπόζικοφ, Κάσια, Μεντβέντεφ (82΄Αμπένα), Γκριν (82' Κάβριτς), Κανκάβα, Ντε Καμπς (33' Αγκμπο), Ντράζιτς (70' Ζμραλ), Χέντι και Ντα Σίλβα (70' Μραζ).

