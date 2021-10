Κοινωνία

Φωτιά στον Μαραθώνα: Σε ύφεση το μέτωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του δρόμου από το Γραμματικό προς το Σέσι.

Σε ύφεση – χωρίς ενεργό μέτωπο – είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 22:00 στον Μαραθώνα, πιο συγκεκριμένα στην περιοχή από Γραμματικό προς Σέσι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του δρόμου από το Γραμματικό προς το Σέσι λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

Επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα και το το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ). Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο γρίπης: πρεμιέρα για τη συνταγογράφησή του

Γονικές παροχές χωρίς φόρο από σήμερα - Ποιους αφορά

Καιρός: νεφώσεις, βροχές και βοριάδες την Παρασκευή