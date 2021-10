Οικονομία

Γονικές παροχές χωρίς φόρο από σήμερα - Ποιους αφορά

Αφορολόγητες από σήμερα γονικές παροχές - δωρεές μέχρι 800.000 ευρώ. Έρχεται και επίδομα φυσικού αερίου

Χωρίς φόρο από σήμερα 1η Οκτωβρίου οι γονικές παροχές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων για συγγενείς πρώτου βαθμού έως 800.000 ευρώ, ανά γονέα από 150.000 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα, με τη σχετική ρύθμιση να κατατίθεται χθες στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021 και θα είναι αφορολόγητες έως και 800.000 ευρώ, αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

1. Σύζυγο του κληρονομούμενου.

2. Πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο και το οποίο λύθηκε με τον θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών.

3. Κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, τέκνα αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, τέκνα νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων).

4. Κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (παππούδες, εγγόνια).

5. Ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα για το όφελος που θα έχουν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι από αύριο θα κάνουν γονική παροχή η δωρεά στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους:

1. Για γονική παροχή ακινήτου αξίας 300.000 ευρώ ο φόρος που αναλογεί είναι 1.500 ευρώ, ενώ από την 1η Οκτωβρίου θα είναι μηδενικός.

2. Για ακίνητο αξίας 600.000 ευρώ ο φόρος είναι 16.500 ευρώ και πλέον μηδενίζεται

3. Για γονική παροχή μετρητών ύψους 800.000 ευρώ προβλέπονταν φόρος ύψος 80.000 ευρώ και πλέον θα είναι μηδενικός.

Σημειώνεται ότι από το ύψος των 800.000 ευρώ και πάνω θα ισχύει ότι ίσχυε, δηλαδή φόρος 10%.

Επίδομα για φυσικό αέριο

Στο μεταξύ σάρκα και οστά παίρνει η χορήγηση επιδότησης για την κατανάλωση φυσικού, αερίου αφού περιλαμβάνεται στην τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή για τη δημιουργία του «Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης». Στόχος δεν είναι άλλος από την άμβλυνση των επιπτώσεων που προκαλεί η αύξηση της τιμής τους στα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ρύθμιση, πέρα από την έκπτωση των τριών λεπτών ανά κιλοβατώρα στην ηλεκτρική ενέργεια, θα καταβάλλεται και επιδότηση για την κατανάλωση φυσικού αερίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατακόρυφη αύξηση στην τιμή του συγκεκριμένου καυσίμου. Το ύψος της επιδότησης του φυσικού αερίου, θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

