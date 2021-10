Κοινωνία

Πατήσια: Φωτιά από γκαζάκια σε τράπεζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζας. Ζημιές στην είσοδο.

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τη νύχτα, σε υποκατάστημα τράπεζας, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επίθεση έγινε στις 03.40 στη διασταύρωση των οδών Κουρτίδου και Στρατηγού Καλλάρη, στα Πατήσια.

Οι δράστες ενεργοποίησαν εκρηκτικό μηχανισμό που αποτελείτο από 2 γκαζάκια, με αποτέλεσμα από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε να σπάσει η τζαμαρία και να μαυρίσει η πρόσοψη.

Τη φωτιά έσβησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο γρίπης: πρεμιέρα για τη συνταγογράφησή του

Φωτιά στον Μαραθώνα: Σε ύφεση το μέτωπο

Γονικές παροχές χωρίς φόρο από σήμερα - Ποιους αφορά