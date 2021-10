Κοινωνία

Τροχαίο στον Κηφισό: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα - Διακοπή κυκλοφορίας

Τροχαίο - σοκ στον Κηφισό με δύο τραυματίες.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Αυτοκίνητο με δύο επιβάτες που κινείτο στη λεωφόρο με κατεύθυνση προς Πειραιά εξετράπη της πορείας του, χτύπησε στα κιγκλιδώματα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου έχουν τραυματιστεί, ο ένας σοβαρά.

Από θαύμα την ώρα που το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, δεν κινούνταν άλλο όχημα στην άνοδο του Κηφισού.

Εξαιτίας του τροχαίου έχει κλείσει το ρεύμα της ανόδου του Κηφισού από τον Πειραιά έως την Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ήδη μποτιλιάρισμα.

Δόθηκε, πριν από λίγο, στην κυκλοφορία των οχημάτων η λεωφόρος Κηφισού που είχε διακοπεί στο ύψος της Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

