Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας για κατηγορούμενη: καμάρωνε χωρίς ίχνος μεταμέλειας

Ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάθεση της 33χρονης, την "προκλητική στάση" της κατηγορούμενης και το “μήλον της έριδος”.

Συγκλονιστική ήταν η χθεσινή κατάθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, παρουσία της 37χρονης κατηγορούμενης για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της.

Ο συνήγορος της Ιωάννας, Απόστολος Λύτρας, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα όσα κατέθεσε η 33χρονη, αλλά και για την “προκλητική” στάση της κατηγορουμένης, όπως τη χαρακτήρισε.

“Όποιος άκουσε τις χθεσινές καταθέσεις συγκλονίστηκε. Μιλάμε για περιγραφές που στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά πρώτη φορά άκουσα, τόσο από την Ιωάννα, όσο και από μάρτυρες” τόνισε ο κ. Λύτρας μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

“Το μαρμάρινο πάτωμα έξω από το ασανσέρ έχει διαβρωθεί, όπως και η πόρτα του ασανσέρ. Το αφτί της εξαφανίστηκε και τα ρούχα της έλιωναν μαζί με το δέρμα. Το αποτέλεσμα θα ήταν ο θάνατος αν δεν είχε πάει αμέσως στο νοσοκομείο” δήλωσε για τη μοιραία ημέρα.

Όσο για την κατηγορούμενη, είπε ότι εμφανίστηκε προκλητική, χωρίς συναισθήματα, χωρίς να έχει καταλάβει τι έχει κάνει. “Την προκάλεσα να ζητήσει συγγνώμη. Δεν το έκανε. Δεν απάντησε ούτε στο “γιατί” το έκανε” είπε, χαρακτηρίζοντας “πυροτέχνημα” την απάντηση που έδωσε στην Ιωάννα λέγοντάς της “ξέρεις γιατί το έκανα””.

Όσο για την εμφάνισή της, το μακιγιάζ και τα καλοχτενισμένα μαλλιά, ο κ. Λύτρας εκτίμησε ότι επεδίωξε ένα κοντράστ, δείχνοντας στην Ιωάννα ότι αυτή μπορεί ακόμα να φτιαχτεί και να βαφτεί…

“Δεν είχε ίχνος μεταμέλειας, νομίζω ότι καμάρωνε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόθεση της ήταν να σκοτώσει την Ιωάννα. Μάλιστα, η ίδια πιστεύει ότι η κατηγορούμενη ήθελε να την αναγνωρίσει, γι αυτό και την κοίταζε στα μάτια την ώρα της επίθεσης” πρόσθεσε ο κ. Λύτρας.

Αποκάλυψε δε ότι κάποια στιγμή, στη διακοπή της δίκης κι ενώ δεν βρισκόταν κανένας στο χώρο, παρά μόνοι οι αστυνομικοί, η Ιωάννα απευθύνθηκε στην κατηγορούμενη, ζητώντας της να της αποκαλύψει τον λόγο της επίθεσης και εκείνη αρνήθηκε και πάλι να απαντήσει.

Όσον αφορά στον άνδρα που φαίνεται ότι αποτελεί το “μήλον της έριδος”, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και ίσως χρειαστεί η βίαιη προσαγωγή του, όπως είπε ο δικηγόρος.

