Κορονοϊός - 28η Οκτωβρίου: Οι εμβολιασμοί θα κρίνουν τις παρελάσεις λένε οι ειδικοί στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

"Καμπανάκι" χτυπούν Ψαλτοπούλου - Σαρηγιάννη για την πορεία της πανδημίας στην Θεσσαλονίκη ενόψει της 28ης Οκτωβρίου και την γιορτή του Αγίου Δημητρίου.

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Παθολόγος, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής και ο ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" εξέφρασαν την ανησυχία τους για για την "έκρηξη" των κρουσμάτων και την πίεση στις ΜΕΘ που είναι γεμάτες από ανεμβολίαστους.

Η κ. Ψαλτοπούλου τόνισε "πως υπάρχει σημαντική διασπορά του ιού δείχνουν τα λύματα της Θεσσαλονίκης".

Αναφορικά για το αν πρέπει να γίνουν παρελάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις είπε "πως καλύτερα να παρθούν αποφάσεις μία εβδομάδα πριν από τις παρελάσεις, εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμών".

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Σαρηγιάννης, ο οποίος εκτίμησε πως "με τις παρελάσεις μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα".

Σημειώνεται ότι σε καθεστώς mini lockdowvn έχουν τεθεί από τις 6.00 σήμερα (Παρασκευή) το πρωί η Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χαλκιδική και Κιλκίς, λόγω μεγάλης εξάπλωσης του κορονοϊού στη Μακεδονία.

