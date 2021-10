Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - γρίπη: έρευνα για την ταυτόχρονη χορήγηση των εμβολίων

Χρήσιμη διαπίστωση εν όψει ενός πιθανώς δύσκολου χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, αν η γρίπη "σηκώσει κεφάλι" ξανά, παράλληλα με τον κορονοϊό.

Είναι ασφαλές για τους ανθρώπους να κάνουν ταυτόχρονα ένα εμβόλιο κατά της Covid-19 και ένα αντιγριπικό, χωρίς, επίσης, αρνητικές επιπτώσεις στην ανοσιακή ανταπόκριση του οργανισμού τους σε κανένα από τα δύο εμβόλια, σύμφωνα με νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, την πρώτη του είδους της.

Η διαπίστωση αυτή είναι χρήσιμη ενόψει ενός πιθανώς δύσκολου χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο (όπου και η Ελλάδα), αν η γρίπη "σηκώσει κεφάλι" ξανά, παράλληλα με τον κορονοϊό.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την ειδική στα εμβόλια δρα Ρατζίκα Λάζαρους του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, καθώς επίσης τις βρετανικές "Γκάρντιαν" και "Ιντιπέντεντ", μελέτησαν 679 εθελοντές που έκαναν διαδοχικά την ίδια μέρα και τα δύο εμβόλια, ένα στο κάθε χέρι, ενώ σε μια δεύτερη ομάδα ελέγχου το ένα από τα δύο εμβόλια ήταν εικονικό (πλασίμπο).

Χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά αντιγριπικά εμβόλια (FluAd, Flublok, Flucelvax), καθώς επίσης τα εμβόλια Pfizer/BioNTech και AstraZeneca κατά του κορονοϊού (σε όλες τις περιπτώσεις επρόκειτο για τη δεύτερη δόση), δηλαδή δοκιμάστηκαν έξι συνδυασμοί. Διαπιστώθηκε ότι σε όλους τους συνδυασμούς οι όποιες παρενέργειες από τον διπλό εμβολιασμό ήσαν ήπιες έως μέτριες. Οι συνηθέστερες ήσαν πόνος στο σημείο της ένεσης, προσωρινή κόπωση, πονοκέφαλος και μυϊκοί πόνοι.

Η μελέτη με την ονομασία ComFluCov (Combining Influenza and Covid-19 Vaccination), για την οποία δεν έχει ακόμη γίνει επίσημη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό (επίκειται στo "The Lancet"), βρήκε ότι το 97% των συμμετεχόντων δήλωσαν πρόθυμοι να κάνουν μελλοντικά τα δύο εμβόλια στο ίδιο ιατρικό ραντεβού. Οι ερευνητές υπέβαλαν τα συμπεράσματα της μελέτης τους στις υγειονομικές Αρχές της Βρετανίας.

«Ο ταυτόχρονος εμβολιασμός δεν εγείρει ανησυχίες ασφάλειας και διατηρεί την ανοσιακή ανταπόκριση και στα δύο εμβόλια. Έτσι, είναι δυνατό να προστατευθούν οι άνθρωποι τόσο από την Covid-19 όσο και από τη γρίπη στο ίδιο ραντεβού. Αυτό είναι ένα πραγματικό θετικό βήμα που μπορεί να σημαίνει λιγότερα ραντεβού για όσους κάνουν και τα δύο ραντεβού, μειώνοντας έτσι τον φόρτο εκείνων που έχουν υποκείμενα προβλήματα υγείας», ανέφερε η δρ Λάζαρους.

Άλλοι επιστήμονες υπενθύμισαν ότι υπάρχει μια μακρά παράδοση ταυτόχρονου εμβολιασμού των ανθρώπων για περισσότερες από μία νόσους και ποτέ δεν υπήρξαν προβλήματα ασφάλειας.

