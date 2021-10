Τεχνολογία - Επιστήμη

Αναγνωστόπουλος: Πώς και πότε θα πάρουν τα 50 GB οι νέοι

Πληροφορίες για τη διαδικασία και το άνοιγμα της πλατφόρμας. Τι ισχύει για την απαλλαγή από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας. Ποιους αφορά.

Για πολύ σημαντικά μέτρα για τους νέους έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, παρουσιάζοντας στοιχεία για τα δωρεάν GB και την απαλλαγή από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε ότι τα 50 δωρεάν GB θα δοθούν σταδιακά, μέσα σε πέντε μήνες, (μέχρι 10 GB τον μήνα) στους νέους 15 έως 17 ετών με την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έστω και μία δόση του εμβολίου για την προστασία από τον κορονοϊό.

Ως προς τη διαδικασία, τόνισε θα πρέπει να κάνει την αίτηση ο γονέας ή όποιος ασκεί τη γονική μέριμνα μέσα από την σχετική πλατφόρμα στο emvolio.gov.gr.

Οι αιτήσει ξεκινούν στις 11 Οκτωβρίου και την επόμενη ημέρα θα σταλεί μήνυμα στο κινητό που θα δηλωθεί για τις σχετικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Σημείωσε δε ότι σε όλες τις διαδικασίες, όπως στο freedom pass, δεν χρειάζεται η κατάθεση δικαιολογητικών.

Όσον αφορά στην απαλλαγή από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας διευκρίνισε ότι όσοι είναι από 15 έως 29 ετών θα έχουν πλήρη απαλλαγή. Το μέτρο αφορά σε ένα κινητό τηλέφωνο ανά πολίτη. Για αυτό θα δημιουργηθεί ένα σχετικό μητρώο, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, θα καταγράφονται τα κινητά που θα δηλώνονται. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει την 1/1/2022.

Όσον αφορά στους πολίτες άνω των 30 ετών, εξήγησε ότι όλοι, ασχέτως εμβολιασμού, θα έχουν μείωση 10% στο τέλος κινητής.

