Κλειστή η Κατεχάκη από τη Μεσογείων έως την Κηφισίας

Με υπομονή πρέπει να "οπλιστούν" σήμερα οι οδηγοί που θα κινηθούν σε δύο από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Με υπομονή πρέπει να "οπλιστούν" σήμερα Παρασκευή οι οδηγοί, καθώς σε δύο από τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν εργασίες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ θα μείνει κλειστή για την κυκλοφορία από τις 09:30 έως τις 14:30 η οδός Κατεχάκη από την λεωφόρο Μεσογείων έως την λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς λεωφόρο Κηφισίας.

