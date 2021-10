Πολιτική

Τουρκία για συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας: Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας

Οργισμένη η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας.

Την Eπιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων ενημέρωσαν η Ελλάδα και η Γαλλία για την υπογραφή της εταιρικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ανέφερε ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, που τόνισε ότι «θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω συμβολή στην ευρωπαϊκή άμυνα και την ευρωατλαντική ασφάλεια».

Προσέθεσε ότι «είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση που ενισχύει τους δεσμούς Ελλάδας-Γαλλίας με πλήρη σεβασμό των δεσμεύσεων εντός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Κανείς δεν είπε ότι μια τέτοια στρατηγική εταιρική σχέση είναι ασυμβίβαστη με μια συμμαχία», προσέθεσε η ίδια πηγή.

Την ίδια ώρα η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για «μαξιμαλιστικές θέσεις» στην πρώτη της τοποθέτηση για την αγορά των φρεγατών Belharra. Όπως αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα ονειρεύεται ότι θα μπορέσει να επιβάλλει τις θέσεις της στην Τουρκία δημιουργώντας στρατιωτικές συμμαχίες που δημιουργούν προβλήματα.

«Οι μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας για τις θαλάσσιες ζώνες αλλά και για τον εναέριο χώρο είναι ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο. Είναι ένα όνειρο της Ελλάδος ότι μπορεί δημιουργώντας στρατιωτικές συμμαχίες που δημιουργούν προβλήματα και εντός του ΝΑΤΟ ότι θα μπορέσει να επιβάλλει τις θέσεις της στην Τουρκία» αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ και προσθέτει:

«Τέτοιες μάταιες προσπάθειες ουσιαστικά αυξάνουν την αποφασιστικότητά μας για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, όπως και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Η Ελλάδα αντί να συνεργαστεί, εξοπλίζεται, προσπαθεί να αποξενώσει την Τουρκία και αυτό θα προκαλέσει ζημιές στην ΕΕ, στην περιφερειακή ειρήνη και τη σταθερότητα».

