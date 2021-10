Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Αλεξανδρής: Απάνθρωπη η συμπεριφορά της κατηγορούμενης (βίντεο)

Τι είπε για την ψυχολογία της Ιωάννας αμέσως μετά την δίκη και την συμπεριφορά της κατηγορούμενης στο δικαστήριο.



Για τα όσα έγιναν στην δίκη για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου και την παρουσία της κατηγορουμένης στο δικαστήριο μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» ο δικηγόρος της Ιωάννα, Νίκος Αλεξανδρής.



Όπως είπε η Ιωάννα μαζί με την μητέρα της μετά το τέλος της δίκης κάθισαν σε έναν χώρο για κάποια ώρα προκειμένου να αποφορτιστούν, από τα όσα συνέβησαν στην πολύκροτη δίκη.

Ο κ. Αλεξανδρής έκανε λόγο για προκλητική και απάνθρωπη συμπεριφορά από την κατηγορούμενη προς την Ιωάννα και τόνισε ότι να παραδεχτεί την πράξη της ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει.

Παράλληλα, σχολιάζοντας το γεγονός που η κατηγορούμενη απευθύνθηκε προς την Ιωάννα μέσα στο δικαστήριο λέγοντάς της, «εσύ ξέρεις γιατί το έκανα», ο κ. Αλεξανδρής είπε πως δεν είναι δυνατόν ακόμα και την ημέρα της δίκης να προσπαθεί να αφήσει υπονοούμενα προς την Ιωάννα

«Είναι προφανές ότι αν υπήρχε έστω και ένα ψήγμα να καταλογιστεί στην Ιωάννα θα είχε γίνει τόσο καιρό», υπογράμμισε ο κ. Αλεξανδρής.

Για το ποια ήταν η σχέση των δυο γυναικών, ο κ. Αλεξανδρής είπε ότι γεννήθηκαν στο ίδιο χωρίο και οι επαφές τους ήταν ελάχιστες, ίσως μια φορά τον χρόνο ή μια φορά στα δυο χρόνο σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις.

«Δεν είχαν την παραμικρή επικοινωνία πλην τα μηνύματα που έστελνε η δράστις στην Ιωάννα για τον 40χρονο», είπε ο κ. Αλεξανδρής, ο οποίος χαρακτήρισε ύποπτη και την συμπεριφορά του 40χρονου. «Αν δεν εμφανιστεί την τρίτη φορά στην δίκη θα ζητήσω την προσαγωγή του. Κάποια στιγμή πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να μας πει τι έγινε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξανδρής.

