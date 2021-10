Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις πρώτες σοκαριστικές στιγμές

Αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε αυτόπτης μάρτυρας και περιέγραψε τα πρώτα λεπτά μετά την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα.



Αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» μίλησε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου από την κατηγορούμενη Έφη.

Ο άνθρωπος αυτός έχει μαγαζί δίπλα από το φαρμακείο όπου πήγε η Ιωάννα μετά την επίθεση να ζητήσει πρώτες βοήθειες και περιγράφει τις σοκαριστiκές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

«Ακούσαμε μια κοπέλα να φωνάζει “καίγομαι – καίγομαι”. Μαζεύτηκε κόσμος στην πλατεία. Βγήκαμε να δούμε τι γίνεται. Όπως φώναζε η Ιωάννα, εμείς νομίζαμε ότι είχε πάρει φωτιά κάποιος άνθρωπος. Είχε μπει στο φαρμακείο μέσα. Πήγαμε κοντά πλησιάσαμε. Ήταν μια κοπέλα που της έριχνε νερό και μετά τις έβγαζαν τα ρούχα. Μάλλον παραπονιόταν ότι καίγεται μαζί με τα ρούχα. Τη έβγαλαν έξω, της έβαλαν μια μπέρτα από ένα κουρείο. Την έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και την μετέφεραν στο νοσοκομείο», περιγράφει μεταξύ άλλων, ο αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

Η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Κέλλυ Χεινοπώρου, αποκάλυψε στην εκπομπή "Το Πρωινό" πως κύλησε το βράδυ μετά την δίκη για την Ιωάννα στο σπίτι της, αλλά και για την κατηγορούμενη μέσα στην φυλακή.

Όπως είπε το βράδυ ήταν πολύ δύσκολο για την Ιωάννα. Μετά από εννέα ώρες που γύρισε σπίτι προσπαθεί να συνέλθη. Από το περιβάλλον της λένε ότι η Ιωάννα φοβάται για το τι θα γίνει όταν θα βγει από την φυλακή η κατηγορούμενη.

Από την άλλη στην φυλακή υπάρχει ένα κλίμα παγωμάρας για την κατηγορούμενη γιατί όλοι είδαν στο δικαστήριο μια γυναίκα σκληρή χωρίς ίχνος μεταμέλειας.

