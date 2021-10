Πολιτική

Μητσοτάκης από Σάμο: Η δομή της ντροπής κλείνει

Ζήτησε από την Ευρώπη να καταλήξει σε ένα κοινό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που θα επιμερίζει τις ευθύνες με δίκαιο τρόπο.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα «βαθύτατα ευρωπαϊκό» και «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο στην χρηματοδότηση της υπερσύγχρονης δομής που θα επισκεφτούμε στη συνέχεια, αλλά θα πρέπει να καταλήξει σε ένα κοινό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου το οποίο με δίκαιο τρόπο θα επιμερίζει τις ευθύνες διαχείρισης ενός σύνθετου προβλήματος το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σάμο, όπου βρίσκεται σήμερα και επισκέπτεται τη νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο, στη θέση «Ζερβού».

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του, έχει εξηγήσει στους εταίρους στην ΕΕ αλλά και σε πολλά διεθνή φόρα, ότι το μεταναστευτικό ζήτημα «δεν είναι ένα πρόβλημα ελληνικό, αλλά είναι ένα πρόβλημα βαθύτατα ευρωπαϊκό». «Και ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη – είπε στη συνέχεια - δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο στην χρηματοδότηση της υπερσύγχρονης δομής που θα επισκεφτούμε στη συνέχεια αλλά θα πρέπει να καταλήξει σε ένα κοινό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου το οποίο με δίκαιο τρόπο θα επιμερίζει τις ευθύνες διαχείρισης ενός σύνθετου προβλήματος το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη συνολικά».

Όπως εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «και σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε ώστε να πείσουμε και εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες θεωρούν ότι το πρόβλημα αυτό δεν τους αφορά, να αλλάξουν στάση και με τον τρόπο τους να συνεισφέρουν σε αυτήν την μεγάλη, σε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια».

Τέλος, αναφερόμενος στην νέα κλειστή Δομή της Σάμου, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Κλείνω λέγοντας ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για το νησί. Είναι μια ακόμα επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση αυτή τηρεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Το είπαμε, το κάναμε. Η δομή της ντροπής κλείνει, η νέα δομή λειτουργεί ήδη, ο χώρος αυτός αμφιθεατρικός, πανέμορφος χώρος αποδίδεται στην τοπική κοινωνία, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί».

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει πως «ο κύριος Μητσοτάκης που προεκλογικά διαβεβαίωνε πως δεν θα επιτρέψει την μόνιμη εγκατάσταση μεταναστών στα νησιά, επισκέφθηκε την νέα, μόνιμη δομή, παράνομων μεταναστών που η κυβέρνηση του κατασκεύασε στην Σάμο! Πρόκειται για τον ορισμό της πολιτικής εξαπάτησης, με σκοπό την υφαρπαγή της ψήφου των Ελλήνων, όπως ακριβώς έκανε και με τις Πρέσπες. Η πρόταση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για δομές σε ακατοίκητα νησιά μέχρι την τελική απέλαση των παράνομων μεταναστών, είναι η μοναδική εθνικά υπεύθυνη και άμεσα εφαρμόσιμη λύση. Λύση που όχι μόνο θα αποσυμφορήσει νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για νέες ροές».

