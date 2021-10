“Το Πρωινό”: Ο Γιώργος Ηλιόπουλος για τις “Άγριες Μέλισσες” και τον Φιλιππίδη (βίντεο)

Life

Ο "κουρέας Προκόπης" μιλά για τις εξελίξεις στις "Άγριες Μέλισσες", την παράσταση "Πώς να καταστρέψετε τη ζωή σας" και τη συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Ο "κουρέας Προκόπης" στις "Άγριες Μέλισσες", κατά κόσμον Γιώργος Ηλιόπουλος, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τις εξελίξεις στην επιτυχημένη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, την παράσταση "Πως να καταστρέψετε τη ζωή σας" και τη συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

"Είμαι περήφανος γιατί οι "Άγριες Μέλισσες" επανέφεραν τη μυθοπλασία στην τηλεόραση" τόνισε ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Αναφορικά με τις εξελίξεις ο ηθοποιός αποκάλυψε "ότι θα είναι πολύ γρήγορες και ο κόσμος θα μείνει με το στόμα ανοιχτό".

Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Πώς να καταστρέψετε τη ζωή σας", το κείμενο του οποίου είναι δικό μου και το σκηνοθετεί η Βασιλική Ανδρίτσου είπε πως "Το έγραψα πριν δέκα χρόνια, το μοίρασα και δεν μου απάντησε ποτέ κανείς".

Για την συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη ο Γιώργος Ηλιόπουλος ανέφερε πως "έχει σκηνοθετήσει έργο μου, δεν είχα παρατηρήσει κάτι στην συμπεριφορά του" συμπληρώνοντας ωστόσο "υποκλίνομαι στο σθένος των ανθρώπων που τόλμησαν να μιλήσουν".

