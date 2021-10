Life

“Το Πρωινό” - Βαλέρια Κουρούπη: Δεν ενέδωσα και το πλήρωσα ακριβά (βίντεο)

Συνέντευξη - εξομολόγηση της Βαλέρια Κουρούπη στο "Πρωινό"...

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Βαλέρια Κουρούπη στην εκπομπή του "Πρωινού".

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών που έχουν δεχτεί λεκτική βία, περιέγραψε τι είχε συμβεί τότε ενώ αναφέρθηκε και στη συγγενική σχέση με τη Ναταλία Τσαλίκη.

Για τα περιστατικά βίας που έχει βιώσει η Βαλέρια Κουρούπη είπε: «Έχω υποστεί λεκτική βία, έχουν ακουστεί φωνές… Έχω περάσει στιγμές που κάνω πρόβα και είναι ένας και μου φωνάζει πάνω από το κεφάλι μου. Ένιωθα μια επιθετικότητα και έναν τρόμο που σωματοποιούταν. Φοβόμουν δηλαδή να κάνω την ίδια σκηνή, επειδή φοβόμουν ότι θα συμβεί πάλι αυτό.

Έχω υποστεί ένα έντονο φλερτ που βλέπεις την πρόθεση του άλλου και σε κάνει, όταν είσαι νέο παιδί, να νιώθεις αμήχανα και να κρατάς τις αποστάσεις σου. Έχω πληρώσει το γεγονός ότι δεν ενέδωσα σε ένα φλερτ».

Για τη σχέση της με τη Ναταλία Τσαλίκη και τον Γιάννη Μπέζο ανέφερε: «Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι θεία μου η Ναταλία Τσαλίκη, γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι ο Γιαννης Μπέζος. Η Ναταλία είναι η αδερφή της μαμάς μου. Γενικά, δεν το φοβήθηκα ποτέ, γιατί είμαστε μια καλλιτεχνική οικογένεια. Μόνο όταν ήταν να παίξω στο “Εκείνες και εγώ” προβληματίστηκα αλλά ο Γιάννης Μπέζος μου είπε ότι αν είμαι καλή δεν θα πει κανένας τίποτα».

Μιλώντας για το ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου, η Βαλέρια Κουρούπη αποκάλυψε ότι ήταν κατά του γάμου και πριν ακόμα παντρευτεί, συνεπώς απέκλεισε την πιθανότητα να παντρευτεί ξανά.

