Αξιολόγηση - Κεραμέως: Δεν τίθεται θέμα απόλυσης εκπαιδευτικών

Κόντρα μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών έχει ξεσπάσει μετά την αγωγή Κεραμέως. Σφοδρές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση.



Επί 40 χρόνια συνδικαλιστικές ηγεσίες απεργούν γιατί δεν τους αρέσει η αξιολόγηση, σχολίασε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως μετά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη απεργία-αποχή διαρκείας των Ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών.

Η κ. Κεραμέως μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 διαβεβαίωσε ότι με την αξιολόγηση δεν τίθεται θέμα απόλυσης εκπαιδευτικών.

«Πρόκειται για ψηφισμένο νόμο του κράτους που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε και που στοχεύει στην αξιολόγηση του ίδιου του σχολειού, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας», ανέφερε η υπουργός Παιδείας.

Ωστόσο, με συλλαλητήριο στις 6 το απόγευμα στα Προπύλαια απαντούν οι εκπαιδευτικοί στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Την ίδια ώρα, η αγωγή που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας κατά των εκπαιδευτικών Οργνανώσεων προκάλεσε αντιδράσεις και από το κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Όταν η κυβερνητική πολιτική αντιμετωπίζει τη μαζική απόρριψή της από την εκπαιδευτική κοινότητα, για τους ιδεοληπτικά νεοφιλελεύθερους δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αξιοποιούν τους νόμους που κατασκεύασαν ώστε κάθε κινητοποίηση να κηρύσσεται παράνομη», σχολιάζουν σε ανακοίνωσή τους η Επιτροπή Παρακολούθησης Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου (ΕΠΕΚΕ) και το Τμήμα Παδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας σκληρή κριτική στο υπουργείο Παιδείας για τη συνολική πολιτική του στην εκπαίδευση.

Σημειώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται αλληλέγγυος στον «δημοκρατικό αγώνα του εκπαιδευτικού κόσμου» και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «έχει επιλέξει τη μετωπική αναμέτρηση με το κόσμο της εκπαίδευσης», προσθέτοντας ότι «για μια ακόμη φορά θα πάρει την απάντηση. Ένα ισχυρό και αποφασισμένο Μέτωπο Παιδείας εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών και γονέων θα βάλει φρένο στον αυταρχικό αντιδημοκρατικό κατήφορο». Όπως μπήκε τέλος, συμπληρώνουν, «στην κατάδοση των μαθητών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, στις κάμερες στην τάξη, στις εκλογές-φιάσκο για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία».

«Καμιά συγκυριακή δικαστική απόφαση δεν μπορεί να βγάλει παράνομη την ψυχωμένη θέληση για αντίσταση και αγώνα της συντριπτικής πλειοψηφίας του εκπαιδευτικού κόσμου», αναφέρουν και κατηγορούν το υπουργείο ότι ενώ «η απεργία - αποχή από τις διαδικασίες της ψευδεπίγραφης "αξιολόγησης" που οργανώνουν τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών, γνωρίζει τη μαζική πλειοψηφική ενεργητική συμμετοχή του κόσμου της εκπαίδευσης», εκείνο «διαστρέφοντας αυτήν την πραγματικότητα κατασκευάζει μια καρικατούρα αναμέτρησης μιας απομονωμένης "συνδικαλιστικής ηγεσίας των εκπαιδευτικών" με το ίδιο, που έχει αυτοχρισθεί μοναδικός υπέρμαχος δήθεν τομών και μεταρρυθμίσεων».

Σημειώνουν ότι το υπουργείο προσέφυγε δικαστικά κατά της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών, «επιτυγχάνοντας την κήρυξη της απεργίας - αποχής ως παράνομης, στη βάση του νόμου Χατζηδάκη», σχολιάζοντας ότι «αποδεικνύεται πως αποτελεί εγγύηση καταστολής κάθε εργατικής απεργιακής κινητοποίησης».

Η ΕΠΕΚΕ και το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι η εκπαίδευση «δοκιμάζεται για μια ακόμα φορά από τον επιθετικό αντιδημοκρατικό δογματισμό της κ. Κεραμέως και από την εμμονική εκδικητικότητα αυτής της κυβέρνησης απέναντι στους εκπαιδευτικούς και τη νεολαία». Τονίζουν ότι το σχολείο έχει ανάγκη από «δημοκρατικές εγγυήσεις συλλογικής λειτουργίας ώστε σήμερα να μείνει ανοιχτό να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και ταυτόχρονα να αναβαθμίσει το ρόλο του ως ο βασικός θεσμός Δημοκρατίας, Γνώσης και Ισότητας», όπως έχει ανάγκη και «από μια ισχυρή πνοή δημοκρατίας που θα το θωρακίσει απέναντι σε φασιστικές-ρατσιστικές ιδέες και βιαιότητες».

Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι η ΝΔ «αντί της στήριξης και της αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου εκτελεί αλλεπάλληλα συμβόλαια κατεδάφισής του υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων». Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς «με απίστευτη περιφρόνηση και αλαζονεία, προσπαθώντας να καθυποτάξει το δημοκρατικό εκπαιδευτικό τους φρόνημα», «να γυρίσει την εκπαίδευση πολλά χρόνια πίσω και να αναβιώσει σκοτεινές εποχές με τους διευθυντές-"δερβέναγες" και τον αλήστου μνήμης "επιθεωρητισμό"».

Από την πλευρά του, το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωση του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι "τόσο λίγη όμως αποδεικνύεται για άλλη μια φορά δυστυχώς η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τόσο ανάλγητη, ξεδιάντροπη και κυνική η κα Κεραμέως, που κατ' εντολή του κ. Μητσοτάκη έχει βάλει ως στόχο του Υπουργείου να αποψιλώσει ό, τι έχει απομείνει από την δημόσια εκπαίδευση στη χώρα υπέρ των φίλων τους, των κολλεγιαρχών. Ως ΜέΡΑ25 καλούμε όλες και όλους να παλέψουμε μαζί για να προστατέψουμε την δημόσια παιδεία από τους επίδοξους καταστροφείς της."

Η Ελληνική Λύση στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι "μια κυβέρνηση που «σέρνει» τα μείζονα θέματα της παιδείας, από την ασφάλεια των μαθητών εώς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στις αίθουσες δικαστηρίων, ομολογεί την παταγώδη αποτυχία της. Ως προς την «αξιολόγηση» πάντως των πεπραγμένων στο χώρο της παιδείας και της ελληνικότητας αυτής, της οικονομίας, της κοινωνίας και των εθνικών θεμάτων, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ κρίνονται «ανάξιοι»."

