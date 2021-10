Πολιτική

Διερευνητικές Ελλάδας – Τουρκίας: ξεκινά ο επόμενος γύρος

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνέχεια των διερευνητικών επαφών Ελλάδας - Τουρκίας. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ. Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι.

Ο 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας- Τουρκίας θα λάβει χώρα στην Άγκυρα, στις 6 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για «μαξιμαλιστικές θέσεις» στην πρώτη της τοποθέτηση για την αγορά των φρεγατών Belharra.

Όπως αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα ονειρεύεται ότι θα μπορέσει να επιβάλλει τις θέσεις της στην Τουρκία δημιουργώντας στρατιωτικές συμμαχίες που δημιουργούν προβλήματα.

«Τέτοιες μάταιες προσπάθειες ουσιαστικά αυξάνουν την αποφασιστικότητά μας για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, όπως και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Η Ελλάδα αντί να συνεργαστεί, εξοπλίζεται, προσπαθεί να αποξενώσει την Τουρκία και αυτό θα προκαλέσει ζημιές στην ΕΕ, στην περιφερειακή ειρήνη και τη σταθερότητα» αναφέρει η ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει πως "την ίδια στιγμή που το τουρκικό υπουργείο εξωτερικών εκδίδει ανακοίνωση – προαναγγελία πολέμου, το ελληνικό ΥΠΕΞ ανακοινώνει την συνέχιση των «διερευνητικών επαφών» με την Τουρκία! Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προβεί σε εθνικές υποχωρήσεις, όπως άλλωστε προανήγγειλε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Παρά τους πρόσκαιρους πανηγυρισμούς για την ελληνογαλλική συμφωνία.

Να είναι σίγουροι ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και ο Ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψουν την παραχώρηση ούτε ικμάδας εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων."





