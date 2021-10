Πολιτική

Υπερπτήσεις από τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο

Νέες τουρκικές προκλήσεις με υπερπτήσεις F-16 πάνω από το Μακρονήσι και τους Ανθρωποφάγους.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, υπερπτήσεις πάνω από το Μακρονήσι και τους Ανθρωποφάγους

Οι τουρκικές υπερπτήσεις σημειώθηκαν στα 29.000 πόδια στις 11:26 το πρωί. Στις 11:27, δεύτερο ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από το Μακρονήσι και τους Ανθρωποφάγους, σε ύψος 11.000 ποδιών, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Οι νέες προκλησεις της Τουρκίας σημειώνονται λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει ο 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας- Τουρκίας στην Άγκυρα.

Την ίδια ώρα η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για «μαξιμαλιστικές θέσεις» στην πρώτη της τοποθέτηση για την αγορά των φρεγατών Belharra.

