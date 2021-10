Κοινωνία

Αφγανιστάν: στην Αθήνα γυναίκες δικαστές και δικηγόροι με τις οικογένειές τους

Η άφιξη και παραμονή τους στην Ελλάδα γίνεται σε στενό συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αφίχθηκαν, το βράδυ της Πέμπτης, στην Αθήνα, μέσω Τιφλίδας, 26 γυναίκες δικαστές και δικηγόροι, συνοδευόμενες από τα μέλη των οικογενειών τους.

Οι ανωτέρω γυναίκες, προερχόμενες από το Αφγανιστάν, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την μετάβαση και εγκατάστασή τους σε άλλες δυτικές χώρες που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να τις δεχθούν.

Κατά την άφιξή τους, υποβλήθηκαν σε rapid test, καταγράφηκαν και μεταφέρθηκαν σε διαμερίσματα του ESTIA. Η μεταφορά στα διαμερίσματα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του ΔΟΜ, ενώ η ασφαλής μετάβασή τους πραγματοποιήθηκε με την συμβολή της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνης Σακελλαροπούλου.

Τις γυναίκες από το Αφγανιστάν μαζί με τις οικογένειές τους, υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” ο Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Ιωάννης Σφυράκης, η Διευθύντρια Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κ. Ευαγγελία Κτιστάκη και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κυρίου.

