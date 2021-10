Κοινωνία

Κορονοϊός - Βόρεια Ελλάδα: ανησυχία για τα κρούσματα - αντιδράσεις για τα μέτρα

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και οι εργαζόμενοι δηλώνουν απογοητευμένοι. Στον "αέρα" οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη η πίεση στα νοσοκομεία της πόλης.

Έντονη ανησυχία προκαλεί στην κυβέρνηση η διασπορά της πανδημίας στη Βόρεια Ελλάδα, όπου από σήμερα εφαρμόζονται νέα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, στο επίπεδο 4 του Επιδημιολογικού Χάρτη της χώρας εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, ενώ παρατείνεται η ισχύς των ειδικών, τοπικού χαρακτήρα, μέτρων στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Καστοριάς, Ξάνθης και Δράμας.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας εντάσσεται στο επίπεδο 3 (“πορτοκαλί”).

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που ισχύουν είναι τα κάτωθι:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ έως 06:00 το πρωί , με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.

, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας. Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.

Οι λοιμωξιολόγοι συστήνουν να μην πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου και για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.



Την ανάγκη του εμβολιασμού σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη τονίζουν με κάθε τρόπο οι επιστήμονες. Σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό είναι κάτω από το 50% με αποτέλεσμα μάλιστα να παρατηρείται διασπορά σε παιδιά και σχολεία.

Την ίδια ώρα η πίεση στα νοσοκομεία της πόλης είναι μεγάλη. Η πληρότητα στις ΜΕΘ ξεπερνά το 90%, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται μεγάλη πίεση και από τα περιφερειακά, τα οποία είναι γεμάτα.



Μέσα σε όλο αυτό, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και οι εργαζόμενοι σε αυτά δηλώνουν απογοητευμένοι, αφού με βάση την προηγούμενη εμπειρία εκτιμούν ότι ο τζίρος τους θα πέσει στα τάρταρα πάνω που είχε αρχίσει να ανεβαίνει.

