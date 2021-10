Life

“Το Πρωινό”: Ο Νίκος Κουρής για τις “Άγριες Μέλισσες” και τον “Λυκογιάννη” (βίντεο)

Ο δημοφιλής ηθοποιός σε μία σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή "Το Πρωινό"...

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ήταν ο Νίκος Κουρής.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μιλά για τον ρόλο του στις "Άγριες Μέλισσες" και τον "Ζάχο Λυκογιάννη", αποκαλύπτοντας ότι πως ήταν να συμμετάσχει στη σειρά στον α' κύκλο, ωστόσο δεν τα κατάφερε λόγω υποχρεώσεων.

Παράλληλα κλήθηκε να πει και την άποψή του για όλες τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες στον χώρο του θεάτρου, με κάποιες από τις υποθέσεις να έχουν πάρει ήδη τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

«Είναι πάρα πολύ στενάχωρο πράγμα αυτό. Είναι στενάχωρο και για τους ίδιους τους ανθρώπους όταν τους γνωρίζεις, είναι στενάχωρο γιατί δεν ξέρεις σε ποιο βαθμό είναι αλήθεια όλα αυτά που ακούγονται κι εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει με αυτό και την ίδια στιγμή στεναχωριέμαι συνολικά για το πώς και εμείς και όλα αυτά που τα ξέρετε, βγαίνει ένας ηθοποιός λέει κάτι, υπάρχει μια μεγάλη αμηχανία. Όλοι είμαστε αμήχανοι, αυτή είναι η αλήθεια κι εγώ προσωπικά είμαι πολύ αμήχανος και γι’ αυτά που αισθάνομαι και σε αυτά που λέω», είπε ο ηθοποιός.

Ο Νίκος Κουρής τόνισε στη συνέχεια: «Καταρχάς, είμαι με τα θύματα έτσι κι αλλιώς. Δεν διανοούμαι ότι κάποιος έκανε κακό σε άνθρωπο, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά είναι κάτι, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα τσουνάμι πραγμάτων, το οποίο ανεξαρτήτως τι θα συμβεί με αυτούς τους ανθρώπους, θα βάλει σε όλους μας ένα όριο. Έχει βάλει ένα όριο. Αυτό είναι πολύτιμο. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό».

Ο Νίκος Κουρής αποκάλυψε και ένα περιστατικό που είχε συμβεί μπροστά του. «Εμένα μια φορά έχει γίνει αυτό μπροστά μου, μια ειρωνεία σε συνάδελφο. Έφυγα από την πρόβα και έγινε χαμός. Δεν θα πω ονόματα. Θα πω ότι όλος ο θίασος μου είπε ευχαριστώ και άλλαξε όλη η πρόβα», είπε.

