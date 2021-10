Κοινωνία

Missing Alert για 29χρονο

Αγωνία για την τύχη του 29χρονου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Στις 17 Σεπτεμβρίου εξαφανίστηκε από την περιοχή της Πάτρας, ο Χρυσοβαλάντης Μπασιλάρης, 29 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Χρυσοβαλάντη Μπασιλάρη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου σήμερα 1/10/2021 κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρυσοβαλάντης Μπασιλάρης έχει ύψος 1,72 μ., είναι αδύνατος, έχει σγουρά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

