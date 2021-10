Τοπικά Νέα

Αργολίδα: σκότωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ακόμα μία γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα μας.

Νέα υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει αυτή τη φορά την Αργολίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένας 78χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε ότι η σύζυγός του ήταν νεκρή.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια βρήκαν και τον ηλικιωμένο, ο οποίος είχε δώσει τέλος στη ζωή του, μέσω απαγχονισμού.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν τους χώρους και διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της γυναίκας, η οποία αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, ήταν ασφυκτικός.

Πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκε και ένα σημείωμα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Βερβερούδα Ερμιονίδας.





