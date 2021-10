Κοινωνία

Σπείρα διαρρηκτών “ρήμαζε” σπίτια σε Αττική, Χαλκίδα και Λουτράκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπραξε δεκάδες διαρρήξεις από οικίες και αποθήκες. Μεταξύ των συλληφθέντων και ο αρχηγός της.



Εγκληματική οργάνωση που διέπραξε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 42 διαρρήξεις από οικίες και αποθήκες σε Αττική, Χαλκίδα και Λουτράκι, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον διοικητή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγο Πέτρο Τζεφέρη "το κύριο χαρακτηριστικό του εγκληματικού αυτού δικτύου ήταν η δόμησή του, στο πλαίσιο των διεθνικών εγκληματικών ομάδων και οργανώσεων του ευρασιατικού οργανωμένου εγκλήματος, ανάμεσα στις οποίες εξέχουσα θέση έχουν οι "VOR V ZAKONE" ή "Thieves in Law". Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών της οργάνωσης, αστυνομικοί της υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν, χθες, 30 Σεπτεμβρίου 2021, οργανωμένη επιχείρηση σε Πεύκη, Περιστέρι, Πατήσια και Κυψέλη και κατάφεραν να συλλάβουν έξι μέλη της, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό που έφερε τον τίτλο «VOR». Λόγω του διεθνικού χαρακτήρα της οργάνωσης και της συμμετοχής σε αυτή στελέχους της γεωργιανής μαφίας, την όλη επιχείρηση συνέδραμε και σύνδεσμος της EUROPOL".

Σημειώνεται, ότι σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και απόπειρες αυτών, του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για απείθεια, πλαστογραφία καθώς και των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Απόστολος Σκρέκας, η σπείρα ήταν δομημένη στα πλαίσια των διεθνικών εγκληματικών ομάδων και οργανώσεων του ευρασιατικού οργανωμένου εγκλήματος. Ο αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των διεθνών αστυνομιών φέρει και τον τίτλο του «VOR», ήταν φυσικός αυτουργός σε ορισμένες διαρρήξεις, κυρίως στην επαρχία. Ήταν αυτός που λάμβανε ενημέρωση σχετικά με την δραστηριότητα της ομάδας, τόσο σε επίπεδο εγκληματικής δραστηριότητας όσο και στο επίπεδο της μετέπειτα διαδικασίας διοχέτευσης των κλοπιμαίων στην αγορά.

Οι δράστες επέλεγαν αρχικά περιοχές στην Αττική ή στην επαρχία, όπου πήγαιναν με αυτοκίνητα της οργάνωσης. Για να εντοπίσουν τους στόχους τους, μετέβαιναν στην περιοχή σε διάφορες χρονικές στιγμές, όταν οι ένοικοι έλειπαν, και κατόπτευαν το χώρο, που θα "χτυπούσαν".

Μάλιστα ήταν τέτοιο το επίπεδο οργάνωσής τους ως προς τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ώστε στις περιπτώσεις που πήγαιναν στην επαρχία απέφευγαν να μιλάνε στη μητρική τους γλώσσα προκειμένου να μην κινήσουν τις υποψίες στις μικρές κοινωνίες των πόλεων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος ηλεκτρικών και διαρρηκτικών εργαλείων, κάνη μακρύκαννου όπλου, 2 αεροβόλα όπλα, 2 διακοσμητικά πιστόλια και 2 μαχαίρια, πλήθος διάφορων ασημικών, οικιακών συσκευών, κινητών τηλεφώνων, φωτογραφικών μηχανών ηλεκτρονικών συσκευών, φορητών υπολογιστών, ρολογιών και πορτοφολιών, χρυσά και ασημένια κοσμήματα, το χρηματικό ποσό των 7.863 ευρώ,4 χρυσές λίρες Αγγλίας, κάρτες ανάληψης διαφόρων τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν άεργοι, δεν είχαν κανένα νόμιμο εισόδημα και μοναδική πηγή εσόδων τους αποτελούσαν οι εγκληματικές τους δραστηριότητες.

Όσον αφορά τον αρχηγό της οργάνωσης έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα και θεωρείται "επαγγελματίας" που καταλαμβάνει υψηλή θέση μεταξύ άλλων εγκληματιών του οργανωμένου εγκλήματος και γι' αυτόν τον λόγο το 2004 χρίστηκε «Thief-in-law» («Κλέφτης στο νόμο» ή στα ρώσικα, «Vor V Zakone»). Και οι υπόλοιποι συλληφθέντες είναι σεσημασμένοι και σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί πλήθος δικογραφιών για κλοπές σε οικίες, ενώ ορισμένοι εξ αυτών έχουν εκτίσει και ποινές φυλάκισης.

Επίσης, σε βάρος συλληφθέντα εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης ενός έτους για απόδραση κρατουμένου από το κατάστημα κράτησης το 2014, όταν παραβίασε τακτική εννιαήμερη άδεια και δεν επέστρεψε.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε συνεργασία με διεθνείς αστυνομικούς οργανισμούς εξετάζεται η γενικότερη δράση της σπείρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert για 29χρονο

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε ανήλικο κορίτσι

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)