Life

Τρέξιμο σε διαφορετικές επιφάνειες: Τι θα προτιμήσεις;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάνε πιο ευχάριστη την προπόνηση σου!

Σε μια προπόνηση, ο δρομέας πρέπει να δώσει βάση στην ταχύτητα, αλλά και στο έδαφος που θα τρέξει. Κι αυτό επειδή κατά την ώρα που τρέχει να ενεργοποιούνται διαφορετικοί μύες του σώματος, ανάλογος με το πόσο σκληρό ή μαλακό είναι το έδαφος.

Ρόλο επίσης παίζει αν είναι ίσιο ή ανώμαλο το έδαφος όπου προσγειώνεται το πόδι κατά την ώρα του τρεξίματος. Ένας ακόμη λόγος να αλλάξεις επιφάνεια, επιλέγοντας για παράδειγμα ένα μονοπάτι, την παραλία ή το γρασίδι ενός γηπέδου, είναι επειδή μπορεί να αλλάξει εύκολα τη διάθεσή σου, κάνοντας πιο ευχάριστη την προπόνησή σου.

Τέλος το τρέξιμο σε διαφορετικές επιφάνειες μπορεί να σε προτεοιμάσει ώστε να γίνεις ισχυρότερος δρομέας.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με τον γιο του στη νέα ταινία με τον Τζέιμς Μποντ

“Πόλεμος” οπαδών στη Μαλακάσα (εικόνες)

Google - Ματ Μπρίτιν στον ΑΝΤ1: Πώς αναδεικνύουμε τα ποιοτικά ρεπορτάζ (βίντεο)