Ληστεία στην Μητροπόλεως: Προφυλακιστέοι ο 33χρονος και η φίλη του

Οι Αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για το δεύτερο πρόσωπο. Με ποια αδικήματα βαρύνονται.

Στην φυλακή οδηγούνται μετά την απολογία τους ο 33χρονος κατηγορούμενος για την ένοπλη ληστεία τράπεζας επί της οδού Μητροπόλεως στις 14 Σεπτεμβρίου και η 34χρονη φίλη του που συνελήφθη μαζί του πριν λίγες μέρες στη λεωφόρο Κατεχάκη.

Οι αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για το δεύτερο πρόσωπο που συμμετείχε στην ληστεία, το οποίο αναζητείται.

Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία αδικημάτων κακουργηματικού και πλημμεληματικού βαθμού που κατά περίπτωση αφορούν κατηγορίες για:

Ληστεία από κοινού κατά συρροή

Συνέργεια σε ληστεία

Διακεκριμένη οπλοφορία άπαξ και κατ’ εξακολούθηση

Οπλοφορία άπαξ και κατ’ εξακολούθηση

Διακίνηση ναρκωτικών, αγορά και κατοχή από κοινού

Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση

Οπλοκατοχή κατά συναυτουργία

Υπόθαλψη

Βία κατά υπαλλήλων