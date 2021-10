Πολιτική

Αμυντική Συμφωνία - Τσίπρας Οι δύο προϋποθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να την ψηφίσει

Ποιες είναι οι δύο προϋποθέσεις που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας για να ψηφίσει την Αμυντική Συμφωνία.

Να διορθώσει τις διατυπώσεις στα άρθρα 2 και 18 της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία, δηλαδή τα άρθρα που αφήνουν εκτός Αμυντικής Συμφωνίας τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες που ορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και την αποστολή Ελλήνων στρατιωτών σε εμπόλεμες περιοχές όπως το Σαχέλ, ζητά, σύμφωνα με κομματικές πηγές, από την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπερψηφίσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επικείμενη κύρωση της Αμυντικής Συμφωνίας με τη Γαλλία συζητήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπό την προεδρία του Αλ. Τσίπρα, ενώ ο ίδιος ανακοίνωσε τη σύγκλιση από κοινού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που θα συνεδριάσουν την ερχόμενη Δευτέρα, στις 17:00.

«Ο κ. Μητσοτάκης, μετά από πολλές παλινωδίες που έχουν κοστίσει πολλά δισ. σε εξοπλιστικά που δεν αποτελούσαν προτεραιότητα και δεν είχαν ενταχθεί σε κανέναν προγραμματισμό των ενόπλων δυνάμεων ή της Βουλής, φέρνει, εν τέλει, με μεγάλη καθυστέρηση μια Αμυντική Συμφωνία με τη Γαλλία, βιαστική και προχειρογραμμένη», υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας κατά την εισήγηση του στη σημερινή συνεδρίαση, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

«Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνησή μας, έβαλε τις βάσεις από το 2015 της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της άμυνας. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι ξεκινήσαμε τη διαπραγμάτευση το 2018 για τις φρεγάτες Μπελχάρα, βάσει των εισηγήσεων του ΓΕΝ», σημείωσε, τονίζοντας, ωστόσο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δε θα έφερνε «ποτέ μια Αμυντική Συμφωνία που θα άφηνε ανοιχτό το θέμα της υπεράσπισης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, καθώς και μια συμφωνία που θα εξέθετε ελληνικές δυνάμεις σε αποστολές σε εμπόλεμες περιοχές, πολύ μακριά τόσο από την ελληνική όσο και από τη γαλλική επικράτεια, όπως το Σαχέλ».

«Εμείς θα φέρναμε πολύ νωρίτερα, μια καλύτερη και κυρίως φθηνότερη Αμυντική Συμφωνία με τη Γαλλία», σχολίασε. Τόνισε δε, πως «σε αυτά τα πλαίσια και ενόψει της κύρωσης της Συμφωνίας από τη Βουλή την επόμενη Πέμπτη, οφείλουμε να καλέσουμε άμεσα την κυβέρνηση να επανορθώσει σε σχέση με τις επίμαχες διατυπώσεις στα άρθρα 2 και 18 της Αμυντικής Συμφωνίας. Είτε να αλλάξουν είτε έστω να υπάρξει σαφής διευκρίνιση».

«Με ρηματική διακοίνωση από πλευράς της Γαλλίας σε σχέση με την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες που ορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο, στο βαθμό που αυτά βιαίως παραβιαστούν από τη Τουρκία. Και ταυτοχρόνως με ρητή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να εκθέσει τη χώρα σε ασύμμετρους κινδύνους με την αποστολή Ελλήνων στρατιωτών σε εμπόλεμες περιοχές όπως το Σαχέλ», ανέφερε και κατέληξε: «Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα αναγκαστεί να καταψηφίσει τη Συμφωνία, αφήνοντας την κυβέρνηση να αναλάβει μόνη της το βάρος της ευθύνης αυτών των δύο αρνητικών προβλέψεων για τα συμφέροντα της χώρας».

