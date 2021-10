Οικονομία

Πυρόπληκτοι: “Παγώνουν” οι αποζημιώσεις λόγω απάτης

Πολλαπλάσια των πληγέντων τα αιτήματα αποζημίωσης που υποβλήθηκαν στο arogi.gov.gr. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Στο «μικροσκόπιο» του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πιθανές υποθέσεις καταστρατήγησης μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχοντας συγκεντρώσει έως και τις 28.09.2021, στοιχεία ελέγχων και διασταυρώσεων των ηλεκτρονικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα για Κρατική Αρωγή στις πυρόπληκτες περιοχές (arogi.gov.gr), εντόπισαν, μέσω των αρμόδιων μηχανισμών, πιθανά φαινόμενα καταστρατήγησης μέτρων στήριξης.

Κατόπιν τούτου, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και απρόσκοπτης συνέχισης της διαδικασίας χορήγησης αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές συμπολίτες μας, αποφασίστηκε και έχει, ήδη, τεθεί σε εφαρμογή, το προσωρινό «πάγωμα» αποπληρωμής των σχετικών αιτήσεων, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία περαιτέρω ελέγχου και διασταύρωσης της ακρίβειας του περιεχομένου τους.

Σε περίπτωση που τα ευρήματα των ελέγχων καταδείξουν φαινόμενα καταστρατήγησης και παράνομων πράξεων, ακόμα και διαφθοράς και απάτης, που σχετίζονται με τη μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τη χορήγηση εθνικών και ενωσιακών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι υποθέσεις αυτές να παραπεμφθούν άμεσα στη Δικαιοσύνη και να διερευνηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Στις πιθανές υποθέσεις καταστρατήγησης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις που αφορούν υπέρογκο αριθμό αιτήσεων έναντι των αυτοψιών των αρμοδίων υπηρεσιών ανά περιοχή, μεταβολές στο Ε9, μεταβολές στο Μητρώο και άλλες επιμέρους περιπτώσεις απόκλισης από τα επίσημα στοιχεία του Δημοσίου.

Αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων, που αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω ελέγχων και διασταυρώσεων:

1. Σε συγκεκριμένη Περιφέρεια, στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διαπιστώθηκαν ζημίες συνολικά σε 6 κτίρια – είτε αυτές αφορούν οικίες είτε επαγγελματικούς χώρους – έχουν γίνει συνολικά αιτήσεις για αποζημίωση από περισσότερους από 500 Α.Φ.Μ.

2. Πάνω από 4.700 Α.Φ.Μ. υπέβαλαν δήλωση Ε9 με εισαγωγή νέων δικαιωμάτων επί ακινήτων μετά την 10η.08.2021, ημερομηνία ανακοίνωσης των μέτρων στήριξης των πυροπλήκτων από το Υπουργείο Οικονομικών. Υπήρξαν, μάλιστα, περιπτώσεις που, ενώ υπέβαλαν δήλωση Ε9 με νέο δικαίωμα επί ακινήτου, εν συνεχεία, και αφού υπέβαλαν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για αποζημίωση στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής, φαίνεται να διέγραψαν το συγκεκριμένο δικαίωμα επί ακινήτου από την περιουσιακή εικόνα Ε9.

3. Υπήρξαν μεταβολές Ε9, στις οποίες φαίνεται να μεταβλήθηκε η τοποθεσία ακινήτων από μη πληττόμενη σε πληττόμενη περιοχή.

Αυτονόητο είναι, ότι για όλες αυτές τις περιπτώσεις «πάγωσε» άμεσα η διαδικασία πληρωμής, όπως προαναφέρθηκε, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και η ΑΑΔΕ βρίσκεται σε διαδικασία αποστολής επιστολών στους συγκεκριμένους Α.Φ.Μ., ζητώντας να προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν οι έλεγχοι επιβεβαίωσης της καταστροφής των ακινήτων που δηλώθηκαν στην πλατφόρμα arogi.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν, αντίστοιχες υποθέσεις καταστρατήγησης μέτρων της πολιτείας, τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη για διερεύνηση και επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων.

Σημειώνεται ότι, όσοι έχουν υποβάλει στην πλατφόρμα arogi.gov.gr αίτηση για τη χορήγηση Κρατικής Αρωγής, έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τροποποίηση ή ακόμη και ανάκλησή της μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021.

"Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν με γοργούς ρυθμούς την υλοποίηση των μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την ανασυγκρότηση των περιοχών. Αδιαπραγμάτευτη και αταλάντευτη επιδίωξή μας, πέραν της διαλεύκανσης και παραπομπής στη Δικαιοσύνη κάθε παραβατικής συμπεριφοράς, είναι η ευρύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου της χώρας", αναφέρεται σε σχετκή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

