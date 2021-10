Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: superfoods, ύπνος και ψυχολογία του σεξ

Πλούσια η θεματολογία των εκπομπών υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, που προβάλλονται κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποια είναι η ψευδαίσθηση της υγιεινής διατροφής και τι ρόλο παίζουν τα superfoods;

Πόσες ώρες πρέπει να κοιμόμαστε;

Πως αντιμετωπίζεται ο πόνος σε λεκάνη και γλουτό, που προκαλείται από την καθιστική ζωή;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 2 Οκτωβρίου, στις 12:00.

Γιατί τα τουρσιά και οι ελιές είναι ευεργετικά για την υγεία μας;

Ποια είναι η ψυχολογία του περιστασιακού σεξ;

Με ποιον τρόπο συνηθίζει το αυτοκίνητο ο σκύλος μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

