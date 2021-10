Πολιτική

Συμφωνία των Πρεσπών - Τσίπρας: δωρεά σε ΑΕΙ τα χρήματα από τα βραβεία του

Δωρεά για την έρευνα και τη διδασκαλία από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που παραχωρεί τα χρήματα των βραβεύσεών του στα έξι ΑΕΙ της χώρας. Η επιστολή του στους πρυτάνεις.

Σε Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας παραχωρεί ο Αλέξης Τσίπρας τα ποσά από τις βραβεύσεις του για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Με επιστολή του προς τους Προέδρους έξι Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραχωρήσει ως δωρεά για την ενίσχυση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας το ποσό που έχει συγκεντρωθεί από τις τιμητικές του βραβεύσεις για την υλοποίηση της «Συμφωνίας των Πρεσπών».

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε την επιθυμία του να δοθεί το ποσό των 6.000 ευρώ σε κάθε ένα Τμήμα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του κάθε Πανεπιστημίου, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την ετήσια βράβευση της καλύτερης διπλωματικής εργασίας με ένα ενδεικτικό βραβείο των 1000 ευρώ ανά έτος. Οι διαδικασίες κρίσης ως προς την καλύτερη διπλωματική και αν θα είναι προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή διπλωματική, θα είναι, προφανώς στην απόλυτη ευθύνη του κάθε Τμήματος.

«Είναι αυτονόητο πως το κάθε Τμήμα θα έχει την απόλυτη αρμοδιότητα ως προς την διαδικασία επιλογής της καλύτερης διπλωματικής εργασίας, όπως και για αν το βραβείο θα απονέμεται για διπλωματική εργασία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή του μεταπτυχιακού. Ως προς το περιεχόμενο, θα μπορούσε να δοθεί προτεραιότητα σε θεματολογία που θα εστιάζει στην ειρήνη και καλή γειτονία μεταξύ των κρατών της περιοχής μας, στα δικαιώματα κοινωνικών ομάδων, στη μελέτη διασυνοριακών εκπαιδευτικών ή πολιτισμικών προγραμμάτων, ή στην ενεργειακή ασφάλεια και περιβαλλοντική συνεργασία στα Βαλκάνια. Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικά πεδία και, προφανώς, το Τμήμα σας θα έχει την τελική ευθύνη και ως προς αυτά τα ζητήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας στην επιστολή του, ζητώντας από τους Προέδρους των Τμημάτων να εξετάσουν στα αρμόδια όργανα, την υλοποίηση αυτή της ιδέας.

Παραχωρώ τα χρηματικά ποσά που έλαβα από τις διεθνείς βραβεύσεις για τη Συμφωνία των Πρεσπών σε έξι πανεπιστημιακά τμήματα πολιτικών επιστημών, ώστε κάθε χρόνο να δίνουν βραβείο «ειρήνης και συνεργασίας των βαλκανικών λαών» στις καλύτερες διπλωματικές εργασίες των φοιτητών τους. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) October 1, 2021

Η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στους Προέδρους έξι Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας