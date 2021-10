Οικονομία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: η εξαγορά 22 καναλιών της SONY, οι 2 πλατφόρμες και τα “επόμενα βήματα”

Ιδιαίτερη αίσθηση στον επιχειρηματικό κόσμο και στο παγκόσμιο “στερέωμα” των media προκαλεί η κίνηση του Θοδωρή Κυριακού. Πως κλείστηκε η τόσο σημαντική συμφωνία και τι αλλαγές επιφέρει. Ποιες κινήσεις θα ακολουθήσουν.

Σε «κίνηση ματ» για τα τεκταινόμενα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη προχώρησε ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, μετά την συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα για εξαγορά όλων των καναλιών του πολυεθνικού κολοσσού Sony, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η συμφωνία αφορά την εξαγορά 22 καναλιών και δυο συνδρομητικών ψηφιακών πλατφορμών, τύπου Netflix, σε 12 χώρες

Είναι χαρακτηριστικό ό,τι οι πτυχές και οι λεπτομέρειες αυτής της μεγάλης συμφωνίας, έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση σε όλη την Ευρώπη και αναδεικνύονται από όλα τα μεγάλα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν πάνω από 12 μήνες, έγιναν σε διάφορες πόλεις όπως το Λονδίνο, τις πρωτεύουσες των χωρών των νεοαποκτηθέντων καναλιών και το Τόκιο, όπου εδρεύει η Sony.

Με αυτή την συμφωνία, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την θέση του, ως ένας από τους πιο ισχυρούς ομίλους media της Ευρώπης.

Ο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια. Ο Θοδωρής Κυριακού τα τελευταία χρόνια τον μετέτρεψε σε έναν πανίσχυρο πολυεθνικό όμιλο, με σημαντικές επενδύσεις σε 3 ηπείρους. Η εμβέλεια που διέθετε ήδη σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία, επεκτείνεται τώρα σε πάνω από 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Όπως σημειώνουν γνώστες της αγοράς, τα κανάλια και οι ψηφιακές συνδρομητικές υπηρεσίες τύπου Netflix, που εξαγοράστηκαν από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, έχουν πολύ μεγάλη απήχηση σε κάθε χώρα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι ο ΑΝΤΕΝΝΑ θα ενισχύσει αυτά τα κανάλια, με ειδησεογραφικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, όπως και ότι θα επεκταθούν οι ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Netflix και στις χώρες που ήδη έχει παρουσία ο Όμιλος.

Η σημερινή επένδυση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει σχεδιαστεί εδώ και χρόνια και φέρει την σφραγίδα του Θοδωρή Κυριακού. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην παγκόσμια επέκταση του ΑΝΤΕΝΝΑ, ως ενός ισχυρού μιντιακού οργανισμού, που επιδιώκει να προσφέρει πάντα την καλύτερη ψυχαγωγία και την πιο αξιόπιστη ενημέρωση, σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται.

Άλλο μέρος της στρατηγικής του Ομίλου είναι να επενδύει σε καινοτόμες εταιρίες στην Αμερική από τα πρώτα τους χρόνια. Για παράδειγμα, ο ΑΝΤΕΝΝΑ επένδυσε σε εταιρίες όπως το Twitter, το Facebook και το Spotify, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της VICE Media παγκοσμίως (πρόσφατα, μάλιστα, αύξησε ακόμη περισσότερο το ποσοστό του, μαζί με τον Μέρντοκ).

Αν και μακράν το μεγαλύτερο μέρους του ομίλου βρίσκεται πια εκτός Ελλάδος, η καρδιά και η αγάπη του ομίλου είναι πάντα στην Ελλάδα. Έτσι, ο Πρόεδρός του, Θοδωρής Κυριακού, με την εξαγορά των 22 καναλιών και των συνδρομητικών υπηρεσιών, στοχεύει επίσης και στη διεθνή ανάδειξη των σειρών και εκπομπών των Ελλήνων δημιουργών, αφού θα έχουν πρόσβαση στα έργα τους άνω των 150εκ τηλεθεατών σε όλες τις χώρες.

Πρέπει να σημειωθεί ό,τι σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα ανακοινώσει και άλλες εξαγορές και διεθνείς συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο, που θα αφορούν συνδρομητικές πλατφόρμες τύπου Netflix, κανάλια, καθώς και εταιρείες παραγωγής.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Τα νεοαποκτηθέντα κανάλια και οι υπηρεσίες on demand έχουν 90% διείσδυση με περισσότερους από 24εκ. συνδρομητές σε 12 χώρες: Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία και Μαυροβούνιο.

Τα 22 κανάλια, που περιλαμβάνουν τα ισχυρά brands των AXN και Viasat, έχουν πιστό και φανατικό κοινό προσφέροντας ένα συναρπαστικό μίγμα πρωτότυπων παραγωγών και διεθνών προγραμμάτων από μεγάλα studio, όπως Sony Pictures Entertainment, CBS, Warner Bros, NBC Universal, Disney, και eOne.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, αυτή τη στιγμή, απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνά τα 150εκ. Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, τα τελευταία 20 χρόνια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έχει πολύ επιτυχημένη διαδρομή, έχοντας δημιουργήσει αξίες πάνω από €1δις σε Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία και στις υπόλοιπες ανατολικοευρωπαϊκές αγορές. Με τεράστια τεχνογνωσία στην τηλεόραση και εντυπωσιακές επενδύσεις στο περιεχόμενο, ο Όμιλος είναι σε ιδανική θέση να αναπτύξει περαιτέρω αυτά τα δίκτυα.

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, δήλωσε: «Καθώς ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επενδύει στα media και σε περιεχόμενο παγκοσμίως, η περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης παραμένει σημαντική για εμάς. Έχουμε επενδύσει σε αυτή την περιοχή για πάνω από 20 χρόνια, στοχεύοντας να προσφέρουμε την καλύτερη ψυχαγωγία και αξιόπιστη ενημέρωση στο κοινό της κάθε χώρας. Η επένδυση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ξεκλειδώνει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης σε αυτές τις αγορές».

Ο Adam Theiler, CEO Pay TV του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ B.V., δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που καλωσορίζω στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ την ομάδα της Sony Network στη Βαρσοβία, στη Βουδαπέστη και το Βουκουρέστι. Μαζί θα ενισχύσουμε την προσπάθειά μας για να ψυχαγωγήσουμε όλους εκείνους που εμπιστεύονται το AXN και το Viasat, και έτσι θα επιβεβαιώσουμε τη θέση μας ως ο αγαπημένος συνεργάτης της τηλεόρασης, αλλά και των διαφημιζόμενων που μοιράζονται το όραμά μας για ανάπτυξη της αγοράς της τηλεόρασης στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη».