Πλεύρης σε Ιερώνυμο: Εκκλησία και Πολιτεία μαζί στην επόμενη μέρα της πανδημίας

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος επισκέφθηκαν ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, και η αναπληρώτρια υπουργός, Μίνα Γκάγκα.



Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφθηκαν σήμερα ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, και η αναπληρώτρια υπουργός, Ασημίνα Γκάγκα, και συνομίλησαν για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και για την πανδημία στη χώρα μας.

Η Εκκλησία καλείται να βοηθήσει την Πολιτεία σε θέματα υγείας στο πλαίσιο συναλληλίας και συνεργασίας, αφού πρόκειται για έργο κυρίως της Πολιτείας, τόνισε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στις δομές της Αρχιεπισκοπής για να γίνει αντιληπτή η προσφορά, όπως είναι το Κέντρο Γεροντολογίας, οι παιδικοί σταθμοί, οι κατασκηνώσεις, αλλά και οι εγκαταστάσεις του ιδρύματος Κόκκορη.

Ο κ. Πλεύρης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο και την Εκκλησία για την αρωγή της την περίοδο της πανδημίας και τη συνδρομή της στην προσπάθεια εμβολιασμού, ενώ επισήμανε ότι «θα συμβάλλουμε ως Πολιτεία στη λειτουργία των δομών της Εκκλησίας». Αναφορικά με την πανδημία, ο υπουργός τόνισε πως «μαζί, Εκκλησία και Πολιτεία, θα βοηθήσουμε τους πολίτες, ώστε να πάμε στην επόμενη μέρα».

Η κ. Γκάγκα αναφέρθηκε στην αξία της συνεργασίας, αλλά και στην πολύτιμη συνεισφορά της Εκκλησίας στον τομέα της Υγείας.





Μετά το τέλος της συνάντησης, ο υπουργός Υγείας δήλωσε: "Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή την οποία μας επιφυλάξατε και για την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Το ένα σκέλος ήταν να ευχαριστήσουμε την Εκκλησία για την αρωγή της μέχρι τώρα, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά και στην προσπάθεια να πειστεί όλο και περισσότερος κόσμος για το ότι ο εμβολιασμός θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει την πανδημία. Επιπλέον, μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με κοινωνικές πρόνοιες, όσο και με πρόνοιες που σχετίζονται με την Υγεία και συνεπικουρούν την Πολιτεία και κανονίσαμε να επισκεφτούμε αυτές τις δομές, έτσι ώστε και εμείς οι ίδιοι να συμβάλλουμε ως Πολιτεία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε και για ευρύτερα θέματα, καθώς και να έχουμε και μια πνευματική συζήτηση. Το Υπουργείο θα προσπαθήσει να συμβάλλει και να βοηθήσει την Εκκλησία στο έργο της και αντιστοίχως η Εκκλησία, όπως πάντοτε, συνδράμει την Πολιτεία και θέλουμε να δείξουμε ότι και στο κομμάτι της πανδημίας, μαζί η Εκκλησία με την Πολιτεία, θα βοηθήσουμε τον κόσμο, τους πολίτες, ώστε να πάμε στην επόμενη ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή και θα είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία."

Από την πλευρά της η Μίνα Γκάγκα δήλωσε: "Κι εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια και η συνεργασία με την εκκλησία. Όπως ξέρετε, η Υγεία δεν είναι μόνο να μην είναι κανείς άρρωστος, με ένα τραύμα ή ένα σοβαρό νόσημα. Είναι και να αισθάνεται γενικά ευτυχής και υγιής. Κι αυτό το καταφέρνουμε μόνο σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει σεβασμός και υπάρχει στήριξη. Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε όταν δουλεύουμε μαζί. Η στήριξη της Εκκλησίας είναι κεφαλαιώδης σε αυτό το έργο, όπως είναι και ο εθελοντισμός όλων μας. Νομίζω, λοιπόν, ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά βήματα και έτσι θα προχωρήσουμε: Όλοι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ".

