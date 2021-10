Κοινωνία

Ναρκωτικά: Λιμενικός συνελήφθη ως μέλος σπείρας

Ο αξιωματικός του Λιμενικού είναι μεταξύ των ατόμων στα οποία πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί. Που και πως κατηγορούνται ότι δρούσαν, χρησιμοποιώντας και ευφάνταστους κωδικούς.

Στην σύλληψη συνολικά έξι ατόμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για υπόθεση ναρκωτικών. Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν ένας Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος και 5 ιδιώτες, για – κατά περίπτωση - παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα όπλα και του εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, από τη συνδυαστική μελέτη και ανάλυση των οποίων προέκυψε η εμπλοκή των ανωτέρων στα διερευνώμενα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και φράσεις, προκειμένου να αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους από τις διωκτικές αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αξιωματικός, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, συνελήφθη στον Πειραιά και ακολουθήσε σε περιοχή της Φθιώτιδας, όπου συνελήφθησαν τα άλλα πέντε άτομα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και χώρους εργασίας των εμπλεκομένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

257,9 γραμμάρια κάνναβη,

10 δενδρύλλια κάνναβης,

4,55 γραμμάρια κοκαΐνη,

325 γραμμάρια λαθραίου καπνού,

πιστόλι με γεμιστήρα,

μεταλλική σιδερογροθιά,

57 φυσίγγια πυροβόλου και κυνηγετικού όπλου,

κινητά τηλέφωνα και κάρτα sim,

4.800 ευρώ.

Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, τα ψηφιακά πειστήρια και το όπλο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε και ο Εισαγγελέας Ναυτοδικείου Πειραιά.

