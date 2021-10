Life

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Γυμνή γιορτάζει την ελευθερία της (εικόνες)

Η τραγουδίστρια γιορτάζει την ελευθερία της , που με τόσο κόπο κέρδισε, με τον καλό της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η τραγουδίστρια που πρόσφατα απασχόλησε τη διεθνή κοινή γνώμη με τον Γολγοθά που αποκαλύφθηκε ότι ζούσε τα τελευταία 13 χρόνια από τον πατέρα της, είναι πλέον ελεύθερη.

Το δικαστήριο αποφάσισε να απαλλαχθεί από την εποπτεία του πατέρα της, που έλεγχε καθολικά την οικονομική, επαγγελματική και προσωπική της ζωή και η Σπίαρς το γιόρτασε.

Λίγες μέρες μετά την ανακουφιστική απόφαση, πήρε τον αρραβωνιαστικό της και ταξίδεψαν στον Ειρηνικό.

Η πανηγυρική της διάθεση αποτυπώνεται τόσο στο πρόσωπό της, όσο και στη διάθεσή τους, αφού ανέβασε ακόμα και γυμνές φωτογραφίες με το σχόλιο «celebrating».

