Ιερά Σύνοδος: εκλογές για 5 Μητροπολίτες

Πολλά σημαντικά θέματα θα απσχολήσουν τους Αρχιερείς, μεταξύ των οποίων, οι θεωρίες συνωμοισίας για τον κορονοϊό.

Με πέντε λιγότερους αρχιερείς στα έδρανα της και θεματολογία «πυκνή» και «βαριά» συνέρχεται από την Δευτέρα για πρώτη φορά εδώ και δυο περίπου χρόνια η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος στην πρώτη μετα-κορονοϊό Σύνοδο της προκειμένου να συζητήσει και αντιμετωπίσει σειρά ζητημάτων ιδιαίτερης βαρύτητας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και οι 76 Ιεράρχες που αποτελούν σήμερα το Σώμα του ανώτατου διοικητικού οργάνου της Εκκλησίας της Ελλάδος θα κληθούν να θεραπεύσουν τις πληγές που άφησε η πανδημία στην Εκκλησία όχι μόνο σε επίπεδο απωλειών, (σ.σ δυο από τους πέντε αρχιερείς που «έφυγαν» το τελευταίο διάστημα χτυπήθηκαν από τον κορονοϊό) αλλά και σε αυτό της εσωτερικής ειρήνης που τελευταία δοκιμάζεται όλο και πιο πολύ εξαιτίας της διάδοσης κάθε είδους θεωριών συνωμοσίας μεταξύ κλήρου και λαού.

Άλλωστε η πανδημία είναι και ο λόγος που αυτή τη φορά η Ιεραρχία δεν θα συνεδριάσει στην έδρα της, αλλά στις εγκαταστάσεις του Διορθοδόξου Κέντρου της Μονής Πεντέλης που έχει τα απαραίτητα τετραγωνικά ώστε να μπορέσουν να συγκεντρωθούν οι Ιεράρχες σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες.

Θέματα ουσίας

Αν και κατά την συνήθη τακτική το ενδιαφέρων των πολλών έχει επικεντρωθεί στην τελευταία ημέρα των εργασιών της Συνόδου οπότε θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές των πέντε νέων μητροπολιτών, τα θέματα που θα συζητηθούν τις πρώτες τέσσερις μέρες των εργασιών της ΙΣΙ είναι εξόχως ουσιαστικά, όπως είχε αποκαλύψει το orthodoxia.info ήδη από τον προηγούμενο Ιούλιο.

Μια από τις πλέον σημαντικές εισηγήσεις με θέμα την πανδημία και την Εκκλησία θα πραγματοποιηθεί από τον μητροπολίτη Ν. Ιωνίας Γαβριήλ ο οποίος θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις στις απίθανες θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αλλοιώσει την πίστη των ανθρώπων. Είναι η πρώτη φορά που η Εκκλησία της Ελλάδος έχει την δυνατότητα συζήτησης του θέματος της πανδημίας και των παρενεργειών της στη ζωή της Εκκλησίας σε ανώτατο επίπεδο και οι θέσεις που θα εκφράσουν οι ιεράρχες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εισήγηση του μητροπολίτη Ιλίου Αθηναγόρα για την συμμετοχή των λαϊκών στο εκκλησιαστικό γεγονός που θα βοηθήσει την Ιεραρχία να επανατοποθετηθεί επί του ζητήματος αλλά και η εισήγηση του μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου που θα μιλήσει για την αξία και την σημασία της υπακοής στο συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας.

Πρόκειται για θέματα που το τελευταίο διάστημα ήρθαν στην επιφάνεια με ιδιαίτερα έντονο και θορυβώδη τρόπο αναστατώνοντας εν πολλοίς την εσωτερική συνοχή της Εκκλησίας.

Διοικητικά αλλά διόλου ασήμαντα είναι και τα υπόλοιπα ζητήματα που θα απασχολήσουν τους Ιεράρχες, όπως το θέμα του κανονισμού λειτουργίες των Ησυχαστηρίων που θα παρουσιάσει ο μητροπολίτης Γουμενίσσης Δημήτριος αλλά και το Μητρώο Κληρικών και Μοναχών που θα παρουσιάσει ο μητροπολίτης Διδυμοτείχου Δαμασκηνός. Με το Μητρώο, η Εκκλησία της Ελλάδος θα έχει πλήρη γνώση του ποιοι είναι οι κληρικοί αλλά και οι μοναχοί διασφαλίζοντας έτσι τον Οργανισμό της αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη απέναντι σε εκείνους που εκμεταλλευόμενοι την άγνοια αξιοποιούν το ελληνικό «ό,τι δηλώσεις είσαι».

Δυο εξαιρετικά κατηρτισμένοι μητροπολίτες τόσο σε θεολογικά όσο και σε κανονικά και νομικά ζητήματα, ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος και ο Κηφισίας Κύριλλος θα εισηγηθούν τροποποιήσεις σε δυο κομβικούς τομείς για την διοίκηση της Εκκλησίας. Ο μεν μητροπολίτης Μεσσηνίας επί ζητημάτων που αφορούν στον τρόπο εργασίας της Δ.Ι.Σ και της Ι.Σ.Ι. ο δε μητροπολίτης Κηφισίας για ζητήματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ενοριών. Πρόκειται για κανονισμούς που ψηφίστηκαν το 1977 και το 1980 και η επικαιροποίηση τους αποτελεί σημαντική ανάγκη για την Εκκλησία. Διοικητικού ενδιαφέροντος και η εισήγηση του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ για την δημιουργία κώδικα εκκλησιαστικής διοικητικής διαδικασίας.

Οι κάλπες

Την τελευταία ημέρα των εργασιών της, η Σύνοδος της Ιεραρχίας θα κληθεί να αποφασίσει για το προφανές που δεν είναι άλλο από την κάλυψη των πέντε κενών σήμερα μητροπολιτικών θώκων, αλλά και για το μη εμφανές που δεν είναι άλλο από την επιβεβαίωση της επιρροής των Αρχιεπισκόπου στο Σώμα των Ιεραρχών μέσω των ισορροπιών που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της.

Ένα από τα ιδιαίτερα αυτών των εκλογών είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, η Ιεραρχία καλείται να πληρώσει για δεύτερη φορά μητροπολιτικές θέσεις όχι σε μία ή δύο αλλά σε τρείς Μητροπόλεις επί των ημερών του ίδιου Αρχιεπισκόπου, αφού οι μακαριστοί σήμερα μητροπολίτες Λαγκαδά Ιωάννης, Κιλκισίου Εμμανουήλ και Περιστερίου Κλήμης είχαν εκλεγεί κατά την αρχιεπισκοπία Ιερωνύμου Β΄.

Ακόμη ένα σπάνιο γεγονός για τα δεδομένα της Ιεραρχίας είναι το πλήθος των κενών μητροπολιτικών θρόνων που θα κληθεί να καλύψει η Ιερά Σύνοδος σε μια συνεδρίαση, αφού την ερχόμενη Παρασκευή θα προκύψουν πέντε νέοι μητροπολίτες, μετά τις εκλογές για την πλήρωση των Μητροπόλεων:

Λαγ­καδά, Λη­της καί Ρεν­τί­νης, Κα­στο­ρίας, Πο­λυ­α­νής και Κιλ­κι­σίου Περιστερίου Θήρας, Αμοργού και Νήσων

Διαβάστε στο orthodoxia.info τους επικρατέστερους για κάθε Μητροπολιτικό θώκο και τους συσχετισμούς στην Ιεαραρχία.

