Άνω Λιόσια: αδέσποτη σφαίρα σε παιδικό σταθμό

Οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό. Τι εικάζουν οι Αρχές.

Αδέσποτη σφαίρα εντοπίστηκε έξω από βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ στα Άνω Λιόσια.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν να προέρχεται από άσκοπους πυροβολισμούς.

To περιστατικό "ξυπνά μνημές" από το θανατηφόρο περιστατικό με τον μικρό Μάριο στο Μενίδι.

Η υπόθεσή του εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη.

