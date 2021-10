Κοινωνία

Πεντέλη: ανθρώπινα οστά βρέθηκαν από περιπατητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην περιοχή της Πεντέλης.

Ανθρώπινα οστά εντόπισε περιπατητής στην περιοχή της Πεντέλης, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου.

Ο άνθρωπος που έκανε το μακάβριο εύρημα ειδοποίησε την Αστυνομία και τα οστά περισυνελλέγησαν από τις Αρχές και εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης.

Στο σημείο βρέθηκε μόνο ο ανθρώπινος σκελετός, ούτε ρούχα ούτε κάποιο έγγραφο ταυτότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι: “Παγώνουν” οι αποζημιώσεις λόγω απάτης

Λαμία: 8χρονος μαθητής πέθανε στο νοσοκομείο

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Γυμνή γιορτάζει την ελευθερία της (εικόνες)