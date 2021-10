Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης – αιμοδοσία από ομοφυλόφιλους: επανεξέταση του εντύπου του ΕΚΕΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά ιατρικά δεδομένα» τα στοιχεία στο έντυπο, σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, δεχόμενος τα εύσημα Ξανθού.

Την επανεξέταση του εντύπου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, που περιέχει - μεταξύ άλλων - την πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να γίνει εθελοντής αιμοδότης, όποιος είχε έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977, ζήτησε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Τοποθετούμενος επί του νομοσχεδίου για τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος στο Δημόσιο, ανέφερε ότι απέστειλε στις 24 Σεπτεμβρίου αίτημά του, προς τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, για την τροποποίηση διατυπώσεων και φράσεων στο συγκεκριμένο έντυπο, "που δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά ιατρικά δεδομένα", επισημαίνοντας χαρακτηριστικά την περίπτωση του εντύπου ενημέρωσης, η οποία αναφέρει ότι όποιος έχει έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977, δεν μπορεί αν είναι αιμοδότης, κάτι, "που προφανώς χρήζει επανεξέτασης".

Όπως σημείωσε ο κ. Πλεύρης, συστήθηκε ήδη επιτροπή του ΕΚΑ που θα επανεξετάσει συνολικά τα έντυπά του. Παράλληλα, και απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση, ρώτησε: "Εσείς που είστε προοδευτικοί, τι κάνατε για να αλλάξετε αυτό το έγγραφο; Κυβερνούσατε 5 χρόνια. Στα θέματα δικαιωμάτων, καλές είναι οι θεωρίες και οι διεκδικήσεις, αλλά καλές είναι και οι πράξεις" είπε ο κ. Πλεύρης. Ζήτησε μάλιστα, από όσους ψάχνουν παλαιότερες δηλώσεις του, να τον κρίνουν από τις δικές του πράξεις.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, συνεχάρη τον κ. Πλεύρη που επιλύει μια εκκρεμότητα που δεν είχε διορθωθεί.

Παράλληλα, με αφορμή την πρόβλεψη του νομοσχεδίου που διευκολύνει την πρόσβαση μη αναγνωρισμένων μεταναστών στο πρόγραμμα εμβολιασμού, χωρίς να κινδυνεύουν με απέλαση, ο κ. Ξανθός είπε ότι ο κ. Πλεύρης έδειξε απολογητική διάθεση.

«Εμείς, όντως εντοπίσαμε έναν άνθρωπο, που έχει γνωστή πολιτική διαδρομή στον ακροδεξιό χώρο, και κατά καιρούς έχει εκφράσει μισαλλόδοξο λόγο, να εισηγείται μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση των προσφύγων-μεταναστών στα εμβόλια. Προφανώς υπάρχει και η πολιτική ορθότητα και η θεσμική ωριμότητα, και ελπίζω να πρόκειται για μεταστροφή ουσίας», σημείωσε ο πρώην Υπουργός Υγείας. Σημείωσε επίσης ότι η προηγούμενη κυβέρνηση κατάφερε να δώσει εγγυημένη πρόσβαση -καθολικότητα, και σε ανασφάλιστους πολίτες αλλά και στους αιτούντες άσυλο και διαβιούσαν στα ΚΥΤ.

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω Λιόσια: αδέσποτη σφαίρα σε παιδικό σταθμό

Επεισόδια στην Νέα Σμύρνη: Ο “Ινδιάνος” αποφυλακίζεται

Σεισμός στο Ιράν