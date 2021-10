Κοινωνία

Σύνταγμα – αξιολόγηση: επεισόδια στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο (εικόνες)

Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών το βράδυ της Παρασκευής, στην πλατεία Συντάγματος.

Επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, κατά τη διάρκεια του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν η ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και φοιτητές που διαμαρτύρονται για την αξιολόγηση, με τους πρώτους να είχαν προκηρύξει απεργία για σήμερα, η οποία κρίθηκε παράνομη.

Η προγραμματισμένη για σήμερα πορεία ξεκίνησε το απόγευμα από τα Προπύλαια με κατεύθυνση τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Εκεί συγκρούστηκαν αστυνομικοί – διαδηλωτές με την Αστυνομία να κάνει χρήση χημικών και ρίψεις νερού με αύρες, ώστε να απωθήσει τους διαμαρτυρόμενους.

Στην πορεία συμμετείχαν εκατοντάδες κόσμου, ενώ έκλεισαν προσωρινά και οι δρόμοι του κέντρου, γύρω από το Σύνταγμα.

«Τρομοκρατημένη η κυβέρνηση από την μαζική αντίσταση των εκπαιδευτικών στην πολιτική της επιλέγει τον αυταρχισμό. Τελευταία κίνηση η βίαιη επίθεση των ΜΑΤ απέναντι σε μια ειρηνική διαδήλωση. Η κυβερνητική πολιτική οξύνει τις ανισότητες και αδυνατεί να εξασφαλίσει τη λειτουργία των σχολείων με ασφάλεια. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας ενάντια στην πολιτική που υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και μαθητριών. Ο αυταρχισμός δεν θα περάσει», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εκδόθηκε λίγο μετά τη διαδήλωση.

«Το χτύπημα της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών δείχνει πώς εννοεί η κυβέρνηση και το υπουργείο “Παιδείας” τη στήριξη, όσων διδάσκουν τα παιδιά του λαού. Είναι το ίδιο υπουργείο που κρατά ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε φασιστικές εγκληματικές ομάδες και σε όσους αγωνίζονται, επιβεβαιώνοντας ότι οι θεωρίες περί άκρων έχουν στο στόχαστρο τους αγώνες του λαού και της νεολαίας.

Ο κόσμος της εκπαίδευσης δεν θα “κάτσει στ’ αυγά του”. Θα αντιπαλέψει τη μετατροπή της μόρφωσης σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα και θα διδάξει την αλήθεια και την αγωνιστική στάση ζωής στους μαθητές», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

