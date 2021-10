Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: οι “φίλοι” της κατηγορούμενης κάνουν αποκαλύψεις στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λένε για όσα τους εκμυστηρευόταν, επί μήνες, πριν από την επίθεση στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Γιατί τους φωτογραφίζουν ως “συνεργούς”, οι συνήγοροι της Ιωάννας.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ένας άνδρας 36 ετών, φίλος της Έφης και μια νεαρή γυναίκα, επιστήθια φίλη της κατηγορουμένης, φέρονται να είναι τα πρόσωπα εκείνα που, σύμφωνα με τον δικηγόρο του 36χρόνου, γνώριζαν μήνες πριν από την επίθεση με βιτριόλι, αρκετές από τις κινήσεις της κατηγορουμένης.

Είναι τα δυο πρόσωπα-«κλειδιά» που, όταν και εφόσον κληθούν ως μάρτυρες από την έδρα, ίσως ξεκλειδώσουν άγνωστα σημεία αυτής της συγκλονιστικής ιστορίας.

Όπως δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Απόστολο Λύτρας, συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, «Υπάρχουν δύο πρόσωπα, που από όλα τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι γνώριζαν πράγματα για αυτό που θα έκανε η κατηγορούμενη, γι’ αυτό είναι μονόδρομος το δικασήριο να τους καλέσει στην διαδικασία και αν προκύψει το παραμικρό, ο Εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει νέα ποινική δίωξη».

Τι λέει η φίλη της κατηγορούμενης

Ο ΑΝΤ1 μίλησε με την φίλη της κατηγορουμένης, η οποία υποστήριξε τα εξής:

ότι γνώρισε την Έφη ως πελάτισσα σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που διατηρεί στην Αττική

ότι αρνείται κάθε εμπλοκή της στην υπόθεση με το βιτριόλι

ότι αν γνώριζε κάτι παραπάνω, αν υπήρχαν σχετικές συζητήσεις με την δράστιδα για την επίθεση, θα είχε ενημερώσει τις Αρχές και

ότι αυτό που συνέβη στο θύμα ήταν πολύ άσχημο.

Την ίδια ώρα, ο 36χρονος άνδρας, μέσω του δικηγόρου του, παραδέχεται ότι η κατηγορουμένη του είχε ζητήσει βοήθεια, προκειμένου να παρακολουθεί την Ιωάννα και τον 40χρονο άνδρα, που ενδιέφερε ερωτικά την κατηγορούμενη, του είχε ζητήσει βοήθεια για να βρει βιτριόλι και gps, τον είχε καλέσει πολλές φορές πριν και μετά την επίθεση.

Ωστόσο, όπως λέει σήμερα, ποτέ δεν είχε εκπληρώσει τις επιθυμίες της, γιατί ποτέ δεν την είχε πάρει στα σοβαρά. Όπως μάλιστα αποσαφηνίζει ο δικηγόρος του, «είναι διατεθειμένος να εμφανιστεί στο δικαστήριο για να βοηθήσει την Ιωάννα»

Οργανωμένο σχέδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορουμένη, μήνες πριν από την επίθεση, οργάνωνε το σχέδιό της. Πριν πάρει την απόφαση να υλοποιήσει μόνη της την επίθεση, φέρεται να αναζητούσε έναν άνδρα από το Μπαγκλαντές για να κάνει… την «βρώμικη δουλειά».

Σύμφωνα με την κατάθεση της οδηγού ταξί, που χρησιμοποίησε η κατηγορούμενη για να διαφύγει από τον τόπο της επίθεσης, έδειχνε ως μια γυναίκα που είχε σκεφτεί τα πάντα για να μην αφήσει ίχνη.

Όπως αναφέρει η οδηγός ταξί, «Κάποια στιγμή της είπα “δεν ζεσταίνεσαι;”. Εγώ ήμουν με κοντομάνικο και εκείνη φόραγε πολλά ρούχα. Αλλά μου είπε ότι προστατεύεται από τον ήλιο. Θυμάμαι να φόραγε κάτι σαν καπαρντίνα, γυαλιά, γάντια, μάσκα. Ήταν πολύ “φορτωμένη” με ρούχα. Δεν μπορούσα να καταλάβω ούτε αν είναι μελαχρινό ή λευκό το δέρμα της».

Η κατηγορουμένη εμφανίστηκε ψυχρή. Αμετανόητη Μπροστά στο καμένο πρόσωπο της Ιωάννας από οξύ, η κατηγορουμένη εμφανίστηκε μακιγιαρισμένη, με μαλλιά περιποιημένα. Οι ειδικοί θα μιλήσουν για κοινωνικοπάθεια, σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν έχει καμία ενσυναίσθηση.