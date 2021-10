Κόσμος

Λα Πάλμα: Νέο ποτάμι λάβας - σχηματίστηκε νέα χερσόνησος (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα εναέρια πλάνα από το ηφαίστειο, το οποίο πλέον έχει δύο πηγές να εκτοξεύει λάβα.

Ένα νέο, πολύ ρευστό ποτάμι λάβας αναβλύζει σήμερα στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα, όπου το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα έχει ήδη εκτοξεύσει 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μάγματος, από τότε που εισήλθε σε εκρηκτική δραστηριότητα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ισπανίας, η νέα αυτή εκροή ξεκίνησε γύρω στις 02.30 τοπική ώρα, μετά την εμφάνιση ενός νέου ανοίγματος στο πλαϊνό τμήμα του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων.

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν από ψηλά και ανήρτησαν στο διαδίκτυο το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας των Καναρίων διακρίνεται ένα εντυπωσιακό ποτάμι διάπυρης λάβας να ανοίγει δρόμο στο καμένο έδαφος.





Το νέο αυτό ποτάμι προστίθεται στη λάβα που συνεχίζει σήμερα να συσσωρεύεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, σχηματίζοντας μια τεράστια πλατφόρμα μάγματος, η επιφάνεια της οποίας ξεπέρασε τα 200 στρέμματα και συνεχίζει να αυξάνεται, δημιουργώντας νέα χερσόνησο.

Από τότε που εξερράγη στις 19 Σεπτεμβρίου, το Κούμπρε Βιέχα έχει εκτοξεύσει «80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μάγματος», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων Άνχελ Βίκτορ Τόρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η διπλάσια ποσότητα από εκείνη που εκλύθηκε το 1971 από το γειτονικό ηφαίστειο Teneguia, σε διπλάσιο χρόνο.





