Συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας: στη Βουλή το νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αμυντική συμφωνία της Ελλάδας με τη Γαλλία. Τι προβλέπει. Δείτε αναλυτικά.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εξωτερικών «κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια», κατατέθηκε απόψε στη Βουλή. Η συμφωνία θα τεθεί προς συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική επιτροπή την Τρίτη και την Πέμπτη θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια, κατά την οποία θα τοποθετηθούν ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Το σχέδιο νόμου της συμφωνίας, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου, από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της Ελλάδας και της Γαλλίας, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου της Δημοκρατίας, αποτελείται από 31 άρθρα. Στο προοίμιο της συμφωνίας υπάρχει ρητή αναφορά στις κοινές αξίες και αρχές που διέπουν τις δύο χώρες με σαφή αναφορά στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στο σχέδιο νόμου ορίζεται πως με την υπό κύρωση συμφωνία ενισχύεται και αναβαθμίζεται η συνεργασία των δύο μερών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, με στόχο την αμοιβαία διαφύλαξη και προστασία της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των δύο κρατών, καθώς και την προώθηση της ασφάλειας και ευημερίας σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος, όπως ιδίως η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή, η Αφρική και τα Βαλκάνια.

Ειδικότερα, αναφέρει πως εγκαθιδρύεται στρατηγική εταιρική σχέση για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, η οποία εκφράζει τη διάθεση για εμβάθυνση της διμερούς τους συνεργασίας και κοινή δράση σε ευρύ φάσμα πεδίων, που καλύπτουν τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της στρατιωτικής συνεργασίας καθώς και της συνεργασίας στους τομείς των εξοπλισμών και των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας.

Υπογραμμίζεται ότι τα δύο μέρη δεσμεύονται, σε περίπτωση που κάποιο από αυτά δεχθεί ένοπλη επίθεση, να παρέχουν το ένα στο άλλο βοήθεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης, εάν παραστεί ανάγκη, της χρήσης ένοπλης βίας, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση και εμπέδωση της ειρήνης και της ασφάλειας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

