Επίθεση με βιτριόλι: ανατριχιαστικές καταθέσεις στην δίκη (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες και οι περιγραφές όσων αντίκρισαν την Ιωάννα Παλιοσπύρου, σε κατάσταση αλλοφροσύνης, «λουσμένη» με οξύ, αφού μπήκε στο κοντινό φαρμακείο.

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, στη δίκη για την επίθεση με βιτριόλι. Μόνο ως εφιάλτης μπορούν να χαρακτηριστούν όσα περιέγραψαν οι μάρτυρες, που αντίκρυσαν την Ιωάννα Παλιοσπύρου, δευτερόλεπτα μετά από την επίθεση.

Των Λίλιαν Τσουρλή - Λίας Κοντοπούλου

Χωρίς καπέλο βρισκόταν η Ιωάννα Παλιοσπύρου μέσα στην δικαστική αίθουσα Χωρίς το καπέλο, το οποίο κρύβει ένα μέρος της μάσκας. Η Ιωάννα στάθηκε με το λευκό προσωπείο και τα τεράστια λουριά που δένουν περιμετρικά στο κεφάλι της μπροστά τους αλλά και μια ανάσα από την Έφη λέγοντας της κοιτώντας την κατάματα, «Δεν θες να με κοιτάξεις, να με θαυμάσεις, ξέρω δεν τα πήγες τόσο καλά όσο ήθελες, αλλά κάτι έχει γίνει».

Η κατηγορούμενη δεν απάντησε και η Ιωάννα Παλιοσπύρου συνέχισε λέγοντας «ντρέπεσαι καθόλου; Μόνο να παίζεις θέατρο ξέρεις. “Κοριτσάκι μου”, όπως μου έλεγες... Δεν έχεις βάλει μυαλό εδώ και ένα χρόνο που είσαι μέσα. Εδώ θα μείνω, δεν θα φύγω. Ό, τι και να κάνεις έχεις ξεφτιλιστεί».

Τότε, ο αδελφός της Ιωάννας είπε προς την κατηγορούμενη «Φίδι, τολμάς και την κοιτάς;», χωρίς η κατηγορούμενη να απαντήσει ποτέ. Παρέμεινε ατάραχη και στη συνέχεια οι αστυνομικοί την οδήγησαν σε άλλη αίθουσα προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα...

«Φοβάμαι...»

Για την Ιωάννα, ενώ είχε καταφέρει να σταθεί στα πόδια της, ώστε να αντιμετωπίσει την γυναίκα που την κατέστρεψε, βλέποντας τις αντιδράσεις της, όλα άλλαξαν και πάλι.

Όπως είπε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, «Θέλω να πω ότι από εκείνη την ημέρα το μεγαλύτερο συναίσθημα που νιώθω είναι φόβος. Φόβος, γιατί δεν γνωρίζω τον λόγο της επίθεσης, αλλά και γιατί δε γνωρίζω ποιοι άλλοι είχαν συμμετάσχει σε αυτή τη επίθεση εναντίον μου. Είμαι βέβαιη ό,τι αν είχε καταφέρει να μου επιτεθεί στο σπίτι μου, όπως αρχικά σχεδίαζε, αν είχε γίνει η επίθεση εκεί που είμαι μόνη μου και βράδυ που συνήθως γυρίζω στο σπίτι, εγώ σήμερα δε θα ήμουν εδώ. Θα είχε πετύχει το σκοπό της».

Η αίθουσα του δικαστηρίου «πάγωσε» όταν η Ιωάννα με λυγμούς, περιέγραφε τη στιγμή που άρχισε να λιώνει το αφτί της από το οξύ...

Όπως είπε, «Κάηκε, έλιωσε, απανθρακώθηκε. Ο γιατρός δεν μπόρεσε να το σώσει. Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν πεπεισμένοι ότι θα πέθαινα. Ζω από θαύμα μου είπαν. Ότι είμαι τυχερή που δεν το εισέπνευσα, που δεν άνοιξα το στόμα να το καταπιώ, γιατί θα καταστρέφονταν μέσα όλα και δεν θα γλίτωνα, που ενστικτωδώς έτρεξα στο φαρμακείο, που ξέπλυνα αμέσως το πρόσωπο μου».

«Με σημάδεψε»

Οι ερωτήσεις έπεφταν βροχή με την Ιωάννα να στέκεται στη στιγμή της επίθεσης που η κατηγορούμενη την κοίταξε κατάματα.

Πρόεδρος: Πώς σας προσέγγισε και σας έριξε το υγρό;

Ιωάννα: Ήμασταν στο ίδιο επίπεδο, σημάδεψε το πρόσωπο μου, ήταν τόσο κοντά που είδα μόνο το πρόσωπο της. Το έριξε όλο στο πρόσωπο μου και κατευθείαν θόλωσε η όραση μου. Δεν μου είπε τίποτα, με κοίταξε με ψυχραιμία, νομίζω ότι μπορεί και να ήθελε να την αναγνωρίσω, διακινδύνευε να έρθει τόσο κοντά μου με κίνδυνο να την αναγνώριση που μου έδωσε την εντύπωση ότι είχε την ικανοποίηση να δω τα μάτια της, να τη δω..

Πρόεδρος: Στην Αστυνομία περιγράψατε το υγρό, θυμάστε;

Ιωάννα: Ήταν παχύρρευστο, τεράστια ποσότητα, έπιανε τα μαλλιά μου, το πρόσωπο μου, τα χέρια μου, παντού.

«Έλιωσε το ...πάτωμα»

Η Ιωάννα σήμερα ζει από τύχη. Μέσα στο αφόρητο πόνο της και την ώρα που όλα έλιωναν πάνω της, είχε το μυαλό να τρέξει στο φαρμακείο που ήταν δίπλα στην εργασία της. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση της κόρης της φαρμακοποιού:

Κόρη φαρμακοποιού: Η μητέρα μου πίστευε ότι αν δεν πάει άμεσα στο νοσοκομείο, δεν θα γλίτωνε. Όσο έβλεπε πόσο γρήγορες ήταν οι αλλαγές στο πρόσωπό της, τα μαλλιά της που πέφτανε… δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο… είχε ξεκινήσει να πρήζεται το πρόσωπο της.

Αλεξανδρής (συνήγορος Ιωάννας): Λέτε ότι αλλοιωνόταν το πρόσωπό της. Θέλετε να το περιγράψετε;

Κόρη φαρμακοποιού: Το πρόσωπο της ήταν υγρό, ήταν σαν να είχε ξεκινήσει να βγαίνει προς τα έξω. Είχε αρχίσει να πρήζεται και να αλλοιώνεται και το μάτι της να πέφτει προς τα κάτω και να γίνεται όλο και πιο κόκκινο. Για 15 λεπτά έριχνε νερό. Όπως πλενόταν, φεύγανε τούφες, μια είχε κολλήσει μέσα στο σιφόνι.

Αλεξανδρής: Όταν έφυγε η Ιωάννα, ο χώρος που ήταν, έπαθε ζημιές;

Κόρη φαρμακοποιού: Είχε σκουριάσει ο νιπτήρεα σε σημεία, οι τούφες στο σιφόνι, μείνανε τα αποτυπώματα των χεριών της πάνω στο πάγκο, παρότι πλενόταν τόση ώρα. Υπάρχουν ακόμη τα αποτυπώματα των παπουτσιών της στο φαρμακείο. Έλιωσε το πάτωμα και έμειναν τα αποτυπώματα.

«Εφιάλτης»

Όλοι κοιτούσαν άναυδοι και ανήμποροι μπροστά στον εφιάλτη που ζούσε η Ιωάννα εκείνη τη στιγμή. Ενδεικτική είναι η κατάθεση του πατέρα του εργοδότη της:

Μάρτυρας: Το μάρμαρο και η πόρτα του ασανσέρ από σίδερο έλιωσαν.

Λύτρας (συνήγορος Ιωάννας): Είπατε πως δεν ξέρατε αν η Ιωάννα θα φτάσει στο νοσοκομείο….

Μάρτυρας: Όταν μπήκα μέσα στο φαρμακείο ήταν τραγικό αυτό που είδα. Σφάδαζε, δεν μπορούσε να σταθεί, έφευγαν τούφες μαλλιά. Νόμιζα ότι δεν θα φτάσει στο νοσοκομείο. Ήταν τόση η ποσότητα… σε ελέφαντα πήγε να τη ρίξει;

Λύτρας: Υπήρχε ίχνος παπουτσιού στο φαρμακείο;

Μάρτυρας: Η φαρμακοποιός μου έδειξε και μου είπε αυτό ήταν τα παπούτσια. Από το παπούτσι είχε μείνει ένα κομματάκι σόλας. Είχαν τραβήξει με τη σκούπα τούφες μαλλιά και καμένα ρούχα.

Επίπονα χειρουργεία

Από εκείνη τη στιγμή μέχρι και σήμερα η Ιωάννα έχει γίνει μια άλλη και η ζωή της έχει μετατραπεί σε έναν αγώνα επιβίωσης

Πρόεδρος: Πώς είναι η κατάσταση σας σήμερα;

Ιωάννα: Μου έχουν πιστοποιήσει 90% σωματική αναπηρία και 50% ψυχική αναπηρία. Έχω ξεπεράσει τον κίνδυνο ζωής, μου έχουν πάρει δέρμα να καλύψουν τα εγκαύματα, έχω πρόβλημα στην ακοή, έχω τραύμα χειρουργικό στον λαιμό μου, έχω τραύματα στα χέρια μου που αρκετά συχνά δεν μπορώ να ανοίξω, τα δάχτυλα μου έχουν ενώσεις λόγω των τραυμάτων, έχω προβλήματα λειτουργικά και ψυχικά, τα οποία δεν θα γίνουν ποτέ όπως πριν. Θα χρειαστούν πολλά επίπονα χειρουργεία αποκατάστασης με όλους τους κινδύνους που αυτά περιλαμβάνουν, λοιμώξεων και λοιπά».

Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.

