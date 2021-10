Κόσμος

Μόναχο: “συναγερμός” στο αεροδρόμιο για οπλοβομβίδα σε αποσκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός επικράτησε στο αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο αποκλείστηκε για τρεις ώρες.

Οπλομβίδα βρέθηκε στη χειραποσκευή ενός άνδρα που ταξίδευε από το Μόναχο με προορισμό την Τουρκία, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί ευρεία αστυνομική επιχείρηση και να αποκλειστεί επί τρεις ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου.

Σύμφωνα με την Muenchner Merkur, ένας 28χρονος άνδρας, κάτοικος Βαυαρίας, ο οποίος ταξίδευε για διακοπές στην Τουρκία, βρέθηκε να μεταφέρει την οπλομομβίδα στη χειραποσκευή του, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών του αεροδρομίου του Μονάχου. Ο άνδρας υποστήριξε ότι βρήκε την οπλομβομβίδα πριν από δύο εβδομάδες, σε μια περιήγησή του στην εξοχή στην Ελβετία, αλλά δεν ήταν σε θέση να απαντήσει για ποιο λόγο τη μετέφερε στις αποσκευές του, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία δεν φάνηκε να έχει επίγνωση του πόσο επικίνδυνο ήταν το αντικείμενο.

Η οπλοβομβίδα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και απενεργοποιήθηκε από πυροτεχνουργούς, ενώ η περιοχή του αεροδρομίου αποκλείστηκε για τρεις ώρες. Ο νεαρός άνδρας θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις κατηγορίες που αφορούν την προσπάθεια μεταφοράς εκρηκτικών και την απειλή της ασφάλειας πτήσεων, αλλά και το κόστος της αστυνομικής επιχείρησης. Είναι ανοιχτό εάν το αεροδρόμιο ή οι αεροπορικές εταιρίες θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις για την καθυστέρηση που προκλήθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - γρίπη: έρευνα για την ταυτόχρονη χορήγηση των εμβολίων

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας για κατηγορούμενη: καμάρωνε χωρίς ίχνος μεταμέλειας

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με “εφιάλτες” και… μοιραίες επιστροφές (εικόνες)