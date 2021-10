Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη - Έλεγχοι: χιλιάδες τα ακατάλληλα σπίτια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι απο μηχανικούς. Τι έδειξαν οι αυτοψίες σε επαγγελματικά ακίνητα και δημόσια κτήρια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Υποδομών:

"Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και Δημόσια κτίρια των πληγεισών περιοχών στους Δήμους Μίνωα – Πεδιάδας, Αρχάνων – Αστερουσίων, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Οροπεδίου Λασιθίο, Γορτύνας και Χερσονήσου.

Στις πληγείσες περιοχές γίνεται αποτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτήρια (κατοικίες, δημόσια κτήρια, σχολικές μονάδες, κέντρα υγείας) από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Έως το τέλος της Παρασκευής είχαν διεξαχθεί αυτοψίες σε 3.172 κτήρια:

Από αυτές 2.613 αφορούν σε κατοικίες , εκ των οποίων οι 1.784 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες.

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 161 επαγγελματικοί χώροι , εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 106.

Όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτήρια «κίτρινα» έχουν χαρακτηριστεί τα 104 από τις 190 αυτοψίες, ενώ σε 208 άλλα κτήρια (αποθήκες, στάβλους) τα 184 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα".