Ρουμανία: Φονική φωτιά σε ΜΕΘ –Covid (εικόνες)

Νέα τραγωδία με φωτιά να ξεσπά στη ΜΕΘ λοιμωδών νόσων, με αποτέλεσμα το θάνατο ασθενών με κορονοϊό. Συγκλονίζουν οι εικόνες.

Μια νέα πυρκαγιά σε νοσοκομείο στη Ρουμανία, η τρίτη πυρκαγιά που εκδηλώνεται σε νοσοκομείο σε λιγότερο από ένα χρόνο, κόστισε τη ζωή σε επτά ασθενείς με COVID-19 στην Κωνστάντζα (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, αναθεωρώντας προς τα κάτω έναν πρώτο επίσημο απολογισμό που έκανε λόγο για εννέα θανάτους.

«Ο σωστός αριθμός είναι επτά θάνατοι, πέντε ασθενείς πέθαναν στο νοσοκομείο και άλλοι δύο κατά τη μεταφορά τους σε άλλα ιδρύματα», διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ο Λούσιαν Μπόντε.

Ο υπουργός Υγείας Ατίλα Τσέκε είχε κάνει προηγουμένως λόγο για εννέα νεκρούς και είχε ανακοινώσει την έναρξη έρευνας.

Δηλώνοντας «συντετριμμένος», ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Ιοάνις επέρριψε την ευθύνη στο «κράτος» λέγοντας ότι «απέτυχε στη βασική αποστολή του να προστατεύει τους πολίτες».

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 10:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, κατέστρεψε τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου για λοιμώδεις νόσους, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Μια πυκνή στήλη καπνού αναδύθηκε από αυτή τη μονάδα στο ισόγειο του νοσοκομείου, προτού η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πολλοί ασθενείς, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το παράθυρο, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP.

Συνολικά περίπου 100 ασθενείς απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο, δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της επιθεώρησης των τοπικών υπηρεσιών επειγόντων υπηρεσιών, Ραζβάν Παρκονί.

Προς το παρόν η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει γνωστή, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

