Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: στόχος να εξελιχθεί ο κορονοϊός ως βαριά γρίπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους στόχους είναι κι ένα νέο ψηφιοποιημένο σύστημα Υγείας με τη συμμετοχή και τη συνεργασία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Το όραμά του δεν είναι απλά να συμβάλει στην απελευθέρωσή μας από τα δεσμά του κορονοϊού, τα οποία είναι πολλά και επώδυνα, "συντονίζοντας το ισχυρότερο όπλο εναντίον του", αλλά και η τεχνογνωσία από την αναμφισβήτητα εντυπωσιακή οργάνωση του εμβολιασμού να χρησιμοποιηθεί για ένα ακόμη άλμα στο μέλλον.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Συντονιστής Εμβολιαστικού του Σχεδίου "Ελευθερία", μίλησε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ και δηλώνει αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να ελέγξουμε την πανδημία.

"Ο απώτερος, στόχος μας είναι να εξελιχθεί ο κορονοϊός ως μια «βαριά γρίπη» που δε θα επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την κοινωνική μας ζωή" και ο επόμενος στόχος , τονίζει ο κ. Θεμιστοκλέους, είναι ένα νέο ψηφιοποιημένο σύστημα Υγείας με τη συμμετοχή και τη συνεργασία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. "Η ψηφιοποίηση, αποτελεί βασικό βραχίονα των νέων αλλαγών" και "η Επιχείρηση «Ελευθερία» μας δείχνει το δρόμο για την επόμενη ημέρα".

Ολόκληρη η συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει ως εξής:

Ερ: Ο στόχος για τον εμβολιασμό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, παρά το γεγονός ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε ένα άψογο σύστημα για τον εμβολιασμό. Που το αποδίδετε; Είσαστε αισιόδοξος για την επίτευξη του στόχου ;

Απ: Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ας δούμε λίγο τους αριθμούς και που είμαστε αυτή τη στιγμή. Περισσότεροι από 6.440.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση, το 61% δηλαδή του γενικού πληθυσμού και το 70% του ενήλικου πληθυσμού. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 11η θέση στους ημερήσιους εμβολιασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 17η θέση στους εμβολιασμούς με μία δόση και στους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς. Σε αυτά τα ποσοστά είναι σημαντικό να προσθέσουμε και τον αριθμό των ατόμων που έχουν νοσήσει, ώστε να προσδιορίσουμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρισκόμαστε στο τείχος ανοσίας.

Ας δούμε ποιος είναι ο απώτερος στόχος. Ο απώτερος στόχος είναι να έχει εμβολιαστεί ο αριθμός εκείνος, που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα χωρίς γενικευμένα lock-down και χωρίς σημαντικό αριθμό νοσηλειών, διασωληνωμένων και θανάτων από τον ιό. Ο απώτερος, λοιπόν, στόχος μας είναι να εξελιχθεί ο ιός ως μια «βαριά γρίπη» που δε θα επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την κοινωνική μας ζωή.

Ο στόχος αυτός δεν είναι ξεκάθαρο ποιος είναι με επιστημονικά δεδομένα, εάν δηλαδή πρέπει να φτάσουμε το 70%, το 75% ή το 80% εμβολιασμών, και μάλιστα φάνηκε ότι μπορεί να αλλάζει στην πορεία. Για παράδειγμα, λόγω της μετάλλαξης δέλτα οι επιστήμονες θεωρούν ότι πρέπει να αυξηθούν τα ποσοστά. Σύμφωνα με αυτά ο στόχος παραμένει να εμβολιαστούν όσοι περισσότεροι γίνεται και ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες που είναι πιο ευπαθείς και ευάλωτοι στον ιό. Ναι, είμαι αισιόδοξος θα καταφέρουμε να ελέγξουμε την πανδημία.

Ερ: Επιμείνατε στον εμβολιασμό των άνω των 50 ετών ως δίχτυ ασφαλείας για την διασπορά σε αυτές τις ηλικίες που θεωρούνται πιο ευάλωτες για νόσηση. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα;

Απ: Όπως ανέφερα και προηγουμένως, οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι πιο ευάλωτες, πιο ευπαθείς στη νόσο, και για αυτό επιμένουμε και αναδεικνύουμε την ανάγκη για τον εμβολιασμό τους. Μέχρι στιγμής στους άνω των 50 ετών έχει εμβολιαστεί σχεδόν το 80%, δηλαδή 8 στους 10 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί. Έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν σταματάμε, συνεχίζουμε, έτσι ώστε να εμβολιαστούν και να προστατευτούν όσο το δυνατό περισσότεροι συμπολίτες μας.

Ερ: Ακούμε από τους ειδικούς επιστήμονες ότι ο Οκτώβριος θα είναι δύσκολος μήνας σε ότι αφορά την πανδημία. Οι πολίτες είτε θα εμβολιαστούν, είτε θα νοσήσουν και ενδεχομένως κάποιοι βαριά. Θα εντατικοποιηθεί η προσπάθεια να αυξηθούν οι εμβολιασμοί;

Απ: Σε αυτή τη φάση γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μην επηρεαστεί σημαντικά, η καθημερινότητά μας, η κοινωνική και οικονομική μας ζωή. Να το πούμε ξεκάθαρα, γίνεται κάθε προσπάθεια για να αποφύγουμε ένα γενικευμένο lock- down με τις πολύ σοβαρές συνέπειες του. Διανύοντας την τρίτη χρονιά της πανδημίας, δεν είμαστε πλέον απροστάτευτοι απέναντι στον ιό. Έχουμε στα χέρια μας το πιο δυνατό όπλο πρόληψης και προστασίας, το εμβόλιο. Ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος. Εμείς σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, την εκκλησία, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και με κάθε μας δύναμη προσπαθούμε να πλησιάσουμε κάθε πολίτη ώστε να ενημερωθεί και να εμβολιαστεί, ακόμα και οι πιο διστακτικοί. Μεταξύ των ανεμβολίαστων συμπολιτών μας υπάρχουν και οι αντιεμβολιαστές που είναι πιο δύσκολο να πειστούν, αλλά και όσοι ακόμα διστάζουν οι οποίοι έχουν αναβάλει τον εμβολιασμό τους για διάφορους λόγους και εδώ στοχεύουμε εμείς ώστε να ενημερωθούν και να αντιληφθούν τα οφέλη που θα αποφέρει ο εμβολιασμός και σε εκείνους και σε όλη την κοινωνία. Έχουμε επιχειρησιακή ικανότητα για τους εμβολιασμούς, έχουμε επάρκεια εμβολίων, άρα αυτό που μένει είναι να πειστούν ακόμα περισσότεροι πολίτες να εμβολιαστούν.

Ερ:Μήπως υποτιμήθηκε η δυναμική των αντιεμβολιαστών; Πως εξηγείτε το φαινόμενο και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Ποτέ δεν υποτιμήθηκε η δυναμική των αντιεμβολιαστών. Αντιεμβολιαστές υπάρχουν σε κάθε χώρα. Σε άλλες χώρες είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των αντιεμβολιαστών από την δική μας. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Σε κάποιες χώρες, που ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα τον εμβολιασμό, λόγω της επάρκειας των εμβολίων, όπως στο Ισραήλ, καταγράφονται περίπου τα ίδια ποσοστά πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί, ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει αναπτυγμένο δίκτυο αντιεμβολιαστών, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα ποσοστά εμβολιασμού εξαρτώνται από πολλούς λόγους. Οι προεκτάσεις του φαινομένου των αντιεμβολιαστών είναι σαφώς ένα ανησυχητικό γεγονός και είναι αρκετά δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Η πλειοψηφία της κοινωνίας μας όμως και το 60% των συμπολιτών μας που έχει ήδη εμβολιαστεί μας δίνει την απάντηση και στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι ο εμβολιασμός είναι δώρο ζωής.

Ερ: Προχωράει η διαδικασία χορήγησης της τρίτης δόση εμβολίου κατά της covid-19;

Απ: Η τρίτη δόση εμβολίου έχει ξεκινήσει από τις 14 Σεπτεμβρίου για τα άτομα που βρίσκονται σε ανασοκαταστολή και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου άνοιξε η πλατφόρμα για τους πολίτες άνω των 60 ετών και τους υγειονομικούς, που έχουν συμπληρώσει έξι μήνες από τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού τους. Βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας της τρίτης δόσης και ήδη 30.000 άτομα έχουν εμβολιαστεί. Όπως επισημαίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών η τρίτη δόση είναι σημαντική κυρίως για τα πιο ευάλωτα άτομα στη νόσο που η ανοσιακή τους απάντηση είναι χαμηλότερη, όπως οι ανοσοκατασταλμένοι, ή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Ερ: Ο εμβολιασμός στα παιδιά από τους παιδιάτρους πότε αναμένεται να ξεκινήσει; Πόσοι έχουν ενταχθεί στο σύστημα;

Απ: Καταρχήν είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο εμβολιασμός στα παιδιά έχει ξεκινήσει και προχωράει κανονικά στα εμβολιαστικά μας κέντρα. Μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 165.000 παιδιά 12-17 ετών, το 25% των ηλικιών αυτών. Τώρα σε σχέση με το πρόγραμμα συμμετοχής των ιδιωτών παιδιάτρων στο εμβολιαστικό πρόγραμμα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα διαδικαστικά, έχουν πραγματοποιηθεί και οι απαραίτητες εκπαιδεύσεις και το μόνο που μένει είναι όσοι ιδιώτες παιδίατροι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα να το δηλώσουν και να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Πιστεύω ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι εμβολιασμοί στα ιατρεία των παιδιάτρων.

Ερ: Έχετε αναφέρει αρκετές φορές ότι το σύστημα των εμβολιασμών είναι θωρακισμένο, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που το παρακάμπτουν; Έχετε εικόνα για το μέγεθος των εικονικών εμβολιασμών; Πως αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα;

Απ: Το έχω επισημάνει επανειλημμένως ότι το σύστημα του εμβολιαστικού προγράμματος είναι θωρακισμένο. Έχουμε ψηφιοποιήσει τη διαδικασία από την μια άκρη έως την άλλη και έχουμε κινητοποιήσει όλους τους μηχανισμούς, την Αρχή Διαφάνειας, τις αστυνομικές δυνάμεις, τις εισαγγελικές και κάθε άλλο μηχανισμό, οπού αυτό κρίθηκε και κρίνεται σκόπιμο, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Αυτή τη στιγμή οι εικονικοί εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και είναι ελάχιστες μπροστά στο μέγεθος των εμβολιασμών. Χαρακτηριστικά η μεγαλύτερη περίπτωση που έχουμε αντιμετωπίσει με απόλυτη διαφάνεια και τηρώντας κάθε πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις, είναι στο Κ.Υ Παλαμά. Οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά και δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Ερ: Τι συνιστάτε στους πολίτες σχετικά με τον αντιγριπικό εμβολιασμό;

Απ: Χθες, Παρασκευή 01 Οκτωβρίου ξεκίνησε η συνταγογράφηση για το εμβόλιο κατά της γρίπης. Στη χώρα μας σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα διατεθούν 4,5 εκατομμύρια εμβόλια και ήδη έχουμε παραλάβει 1,7 εκατομμύρια. Είναι πολύ σημαντικό και ο αντιγριπικός εμβολιασμός-ιδίως στις ευπαθείς ομάδες που είναι πιο ευάλωτες-να πάει καλά και φέτος όπως και πέρυσι. Χαρακτηριστικό είναι ότι πέρυσι είχαμε ελάχιστα περιστατικά γρίπης. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί οποιαδήποτε μέρα, πριν ή μετά το εμβόλιο Covid-19, ακόμη και την ίδια μέρα.

Ερ: Το σύστημα εμβολιασμού κατά της covid-19 που δημιουργήθηκε, αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την ψηφιακή εποχή. Θα αποτελέσει παρακαταθήκη για το μέλλον;

Απ: Η Επιχείρηση «Ελευθερία» μας δείχνει το δρόμο για την επόμενη ημέρα. Τα κεκτημένα του εμβολιαστικού μας σχεδίου θα αποτελέσουν τη βάση για μία νέα εποχή. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του εμβολιαστικού σχεδίου είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών από την είσοδο των εμβολίων στη χώρα μέχρι το τελικό «τσίμπημα», την καταχώρηση του εμβολιασμού στο tablet στο εμβολιαστικό κέντρο και την έκδοση των πιστοποιητικών. Το σύστημα Υγείας απέκτησε μια νέα σχέση με την τεχνολογία κυρίως όμως απέκτησε μία νέα σχέση με τον πολίτη και αυτά αποτελούν σπουδαία παρακαταθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας του μέλλοντος.

Ερ: Ποιες αλλαγές σχεδιάζετε στην ΠΦΥ; Θα βασίζονται στη νέα ψηφιακή εποχή;

Απ: Θα συνεχίσω από την προηγούμενη ερώτηση και αυτά που πέτυχε η επιχείρηση «Ελευθερία». Πρώτον την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πολίτες προσφέροντας ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε όλο τον πληθυσμό- στα ίδια εμβολιαστικά μας κέντρα εμβολιάστηκαν εφοπλιστές, επιχειρηματίες, κυβερνητικοί, τ. βασιλιάδες, υπάλληλοι, εργάτες, άνεργοι, πρόσφυγες, άστεγοι, Ρομά, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας- δεύτερον, όπως προανέφερα ψηφιοποιήσαμε κάθε διαδικασία στο εμβολιαστικό μας σχέδιο στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων, στον εμβολιασμό και χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία που δεν είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ έως σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τρίτον οργανώσαμε τη δομή της επιχείρησης «Ελευθερία», ώστε να λειτουργεί με επιτελικό τρόπο, να συντονίζει την άψογη συνεργασία μεταξύ υπουργείων, οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικών εταιρειών παρέχοντας κάθε στιγμή άμεση και πλήρη ενημέρωση στους πολίτες. Το σημαντικότερο που πετύχαμε όμως, και θα ήθελα να τονίσω, είναι ότι οργανώσαμε και εφαρμόσαμε επιχειρησιακά σχέδια εφάμιλλα άλλων ευρωπαϊκών χωρών αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη.

Όλα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες μεταρρυθμίσεις τόσο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ψηφιοποίηση, όπως και εσείς τονίσατε, αποτελεί βασικό βραχίονα των νέων αλλαγών και χωρίς αυτή δεν νοείται εξέλιξη σε κανένα τομέα. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας όπως η άυλη συνταγογράφηση και η τηλεϊατρική θα μας δώσουν τον παλμό της νέας ψηφιακής εποχής. Ο ψηφιακός φάκελος του ασθενή, επίσης, είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Κάθε ψηφιακό εργαλείο αποτελεί κλειδί για τις επόμενες μεταρρυθμίσεις. Στόχος μας είναι ένα νέο ψηφιοποιημένο σύστημα με τη συμμετοχή και τη συνεργασία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους συμπολίτες μας και θα περιλαμβάνει την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στη Δευτεροβάθμια, στην μετανοσοκομειακή φροντίδα, στην κατ οίκον φροντίδα, έτσι ώστε να έχουμε μια συνεχή και ολιστική αντιμετώπιση της ασθένειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιθουανία: αφαίρεσαν βίδες και καρφιά από στομάχι ασθενούς!

Σεισμός στην Κρήτη - 'Έλεγχοι: χιλιάδες τα ακατάλληλα σπίτια

Βασίλειος Έξαρχος: Ο παντοπώλης που έδωσε το όνομά του στα Εξάρχεια